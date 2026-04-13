Basic-Fit Getroffen door Grote Hack: Gegevens van Honderdduizenden Leden Gelekt

Fitnessketen Basic-Fit is slachtoffer geworden van een grootschalige datalek, waarbij gegevens van leden in meerdere landen zijn gestolen, waaronder Nederland. De keten informeert leden en waarschuwt voor mogelijke misbruik van de gelekte informatie.

Fitnessketen Basic-Fit is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberaanval, waarbij data van een aanzienlijk aantal leden in meerdere landen is gestolen. In Nederland zijn de persoonlijke gegevens van ongeveer 200.000 leden blootgelegd, wat een aanzienlijke impact heeft op de betrokkenen. De getroffen data omvat lidmaatschapsinformatie, persoonlijke contactgegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, geboortedata en zelfs bankrekeninggegevens.

Het is geruststellend dat Basic-Fit geen identiteitsdocumenten van haar leden bewaart en dat wachtwoorden niet zijn aangetast. In Brabant, waar de fitnessketen 41 vestigingen heeft, zijn eveneens leden getroffen door deze inbreuk op de privacy. Deze gebeurtenis onderstreept het belang van robuuste beveiligingsmaatregelen en het beschermen van gevoelige klantinformatie in de digitale wereld. Het datalek bij Basic-Fit heeft in totaal ongeveer 1 miljoen van de 5,8 miljoen leden wereldwijd getroffen. De gevolgen strekken zich uit over meerdere landen waarin de fitnessketen actief is, waaronder België, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Duitsland, naast Nederland. Basic-Fit heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gebracht van de ongeautoriseerde toegang tot haar systemen. De aanval werd ontdekt door de interne systeembewaking van het bedrijf, en naar verluidt is de aanval snel gestopt. Ondanks de snelle reactie van Basic-Fit zijn de hackers er toch in geslaagd om aanzienlijke hoeveelheden data te downloaden voordat de toegang werd afgesloten. Externe beveiligingsexperts hebben geholpen bij het onderzoek. Tot op heden is er geen bewijs dat de gestolen gegevens op het internet zijn geplaatst of dat ze op grote schaal zijn misbruikt. De fitnessketen benadrukt dat ze de situatie nauwlettend in de gaten houdt en samenwerkt met externe specialisten om de gevolgen te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen. Basic-Fit heeft alle leden per e-mail geïnformeerd over de datalek en de potentiële risico's. De leden worden gewaarschuwd voor mogelijke phishing-aanvallen en andere vormen van misbruik, waarbij de gestolen gegevens worden gebruikt om hen te benaderen. De keten benadrukt het belang van voorzichtigheid en adviseert leden om niet te reageren op e-mails of telefoongesprekken waarin om gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, wordt gevraagd. Deze waarschuwing is cruciaal om te voorkomen dat leden slachtoffer worden van identiteitsfraude of andere vormen van oplichting. De fitnessketen biedt verdere ondersteuning en informatie via haar website en klantenservice, om leden te helpen bij het beschermen van hun persoonlijke gegevens en het melden van verdachte activiteiten. De gebeurtenis onderstreept de noodzaak voor bedrijven om te investeren in sterke cyberbeveiliging en om proactief maatregelen te nemen om de privacy van hun klanten te beschermen





