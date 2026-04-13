Basic-Fit Getroffen door Grote Hack: Gegevens van 200.000 Nederlandse Leden Gelekt

De totale omvang van de inbreuk is aanzienlijk, met in totaal 1 miljoen van de 5,8 miljoen leden die mogelijk getroffen zijn door de diefstal van hun persoonlijke informatie. Deze gebeurtenis onderstreept het toenemende risico van cyberaanvallen en de kwetsbaarheid van zelfs grote bedrijven wanneer het gaat om digitale beveiliging. De gestolen informatie omvat een breed scala aan persoonlijke gegevens van de leden. Dit omvat onder meer lidmaatschapsinformatie, namen en adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en zelfs bankrekeninggegevens. Het is belangrijk om te benadrukken dat Basic-Fit naar eigen zeggen geen kopieën van identiteitsdocumenten van haar leden bewaart en dat wachtwoorden niet zijn aangetast. Desondanks vormt de gestolen informatie een aanzienlijk risico voor de getroffen leden. De hackers zouden deze gegevens kunnen gebruiken voor diverse kwaadwillende doeleinden, zoals phishing-aanvallen, identiteitsfraude of andere vormen van oplichting. De impact van deze inbreuk is groot, zeker als we bedenken dat Basic-Fit in Nederland alleen al 41 vestigingen heeft in de provincie Noord-Brabant. Dit benadrukt de lokale impact van de hack. Na de ontdekking van de ongeautoriseerde toegang tot het systeem, dat de bezoekgegevens van leden registreert, heeft Basic-Fit direct actie ondernomen. Het bedrijf heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gesteld van de inbreuk. Volgens Basic-Fit werd de aanval snel gestopt, binnen enkele minuten na de ontdekking. Externe beveiligingsexperts hebben echter vastgesteld dat de hackers in die korte tijd toch in staat waren om aanzienlijke hoeveelheden data te downloaden. Er loopt momenteel een onderzoek om vast te stellen of de gestolen gegevens al ergens online zijn geplaatst of op een andere manier zijn misbruikt. Tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen van misbruik. Basic-Fit heeft haar leden proactief geïnformeerd over de hack via e-mail. In deze e-mail worden leden gewaarschuwd voor de mogelijke risico's, zoals phishing-praktijken. Leden worden aangeraden om extra voorzichtig te zijn en nooit te reageren op e-mails of telefoongesprekken waarin om gevoelige informatie wordt gevraagd, zoals wachtwoorden. De fitnessketen benadrukt dat ze de situatie nauwlettend in de gaten blijven houden, samen met externe specialisten, en alle nodige maatregelen zullen treffen om de veiligheid van de gegevens van hun leden te waarborgen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Ligt's terugkeer bij Manchester United blijft uit, Martinez wel dichtbijMatthijs de Ligt is nog steeds niet fit genoeg om terug te keren bij Manchester United vanwege een rugblessure. Trainer Michael Carrick meldt dat de verdediger zich volledig richt op behandeling en revalidatie. Ondertussen staat Lisandro Martinez op het punt om terug te keren in de wedstrijdselectie. De Ligt hoopt op tijd fit te zijn voor het WK.

Read more »

Neymar's WK-deelname in eigen hand volgens AncelottiCarlo Ancelotti, bondscoach van Brazilië, stelt dat Neymar's deelname aan het WK in Amerika afhangt van zijn fitheid. De speler is terug van een knieblessure en scoort weer, maar moet nog aantonen fit genoeg te zijn. De bondscoach en de Braziliaanse bond volgen Neymar op de voet.

Read more »

Kraay hoopt op Ajax-terugkeer: 'Fit is hij een betere speler dan Sutalo, punt'Volgens Hans Kraay jr. zou Perr Schuurs een ideale versterking zijn voor Ajax. De kans dat de 26-jarige verdediger terugkeert in Amsterdam is echter klein. Bij Goedemorgen Eredivisie onthult Schuurs dat hij liever terugkeert naar de Serie A.

Read more »

Opstelling Feyenoord: Sterling op de bank, basisdebuut Van den ElshoutRobin van Persie heeft zijn Feyenoord-opstelling voor het Eredivisie-duel met NEC bekendgemaakt. Zoals VI eerder al meldde , zijn Luciano Valente en Jakub Moder fit genoeg om te starten. Raheem Sterling zit op de bank en Tobias van den Elshout maakt zijn basisdebuut.

Read more »

Basic-Fit getroffen door datalek: gegevens van honderdduizenden leden gelektFitnessketen Basic-Fit is slachtoffer geworden van een datalek. Gegevens van leden in meerdere landen, waaronder Nederland, zijn gelekt. In Nederland betreft het data van ongeveer 200.000 leden. De gelekte informatie omvat lidmaatschapsinformatie, persoonlijke gegevens en bankrekeninggegevens. Basic-Fit heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geïnformeerd en haar leden gewaarschuwd voor mogelijke misbruik van de gegevens.

Read more »

Basic-Fit getroffen door hack: gegevens van miljoen leden buitgemaaktSportschoolketen Basic-Fit is gehackt, waarbij gegevens van ongeveer 1 miljoen leden, waaronder 200.000 Nederlandse leden, zijn buitgemaakt. De gelekte data bevatten lidmaatschapsinformatie, namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en bankgegevens. Het bedrijf heeft de getroffen leden geïnformeerd en benadrukt dat wachtwoorden en identiteitsdocumenten niet zijn buitgemaakt. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van misbruik, maar het risico op misbruik is reëel, bijvoorbeeld door phishing met IBAN-nummers.

Read more »