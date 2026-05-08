Basar Önal maakt rentree voor NEC na knieblessure, geruchten over interesse van topclubs

Basar Önal is bijna hersteld van zijn knieblessure en kan nog dit seizoen terugkeren voor NEC. De 21-jarige buitenspeler heeft een uitstekend seizoen achter de rug en is een vaste waarde voor de Nijmegenaren. Ondertussen doen geruchten de ronde dat Manchester United en Bundesliga-clubs interesse hebben in de talentvolle speler. Daarnaast wordt er kritiek geuit op het management van Ajax en de aanpak van de nationale ploeg onder Koeman.

Basar Önal maakt naar alle waarschijnlijkheid nog voor het einde van dit seizoen zijn rentree voor NEC . Volgens Voetbal International is de sterkhouder van de Nijmegenaren bijna volledig hersteld van een knieblessure.

Önal heeft dit seizoen een uitstekende vorm getoond en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het team. De 21-jarige buitenspeler heeft al 32 wedstrijden gespeeld, waarin hij negen keer scoorde en acht assists leverde. Afgelopen maand liep Önal een knieblessure op, maar er is goed nieuws voor trainer Dick Schreuder. De Nederlandse Turk is nog niet inzetbaar tegen FC Groningen deze zondag, maar een week later zou hij mogelijk weer kunnen spelen tegen Go Ahead Eagles.

Daarmee kan Önal nog een belangrijke bijdrage leveren in de strijd van NEC om de derde plaats in de Eredivisie. In de zomer van 2024 werd Önal voor een miljoen euro overgenomen van zijn jeugdclub De Graafschap, waar hij al sinds zijn achtste speelde. Het huwelijk tussen Önal en NEC verloopt uitstekend. In twee seizoenen tijd heeft hij al 68 wedstrijden gespeeld, waarin hij tien keer scoorde en elf assists gaf.

Ondertussen doen geruchten de ronde dat Manchester United en topclubs uit de Bundesliga de Nijmegense uitblinker in de gaten houden. Hij zegt helemaal niets raars, gewoon een uitstekende reactie op totaal mismanagement bij Ajax. Niet goed genoeg? Dat kan.

Te duur? Dat kan ook. Maar communiceer gewoon. Dan mag hij ook meteen opdonderen wat mij betreft.

Als we doorgaan met Koeman, dan is Oranje voor mij ook klaar. Je gaat niet een komende goede generatie weer opzadelen met deze 'loyaliteit boven alles'-trainer. Het is ook een keer klaar. Tijd voor vernieuwing.

Dan mogen de VS niet mee doen aan hun eigen toernooi, want die zijn nog minder te vertrouwen dan Iran. Volwassen reactie op een kinderlijke aanpak van Ajax. Tevens vond ik Akpom echt wel een nuttige speler, nooit echt begrepen waarom hij zo naar de uitgang werd geduwd. Absoluut niet minder dan Weghorst





