Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd overleden - Oud-presentator presenteerde verschillende programma's en werkte bij Radio 3 en NPO 3FM

Oud-presentator Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in de nacht op donderdag op vrijdag in zijn slaap, meldt zijn familie aan RTL Boulevard.

Westerweel, die opgroeide in Alphen aan den Rijn, presenteerde verschillende programma's op radio en televisie. Zijn carrière begon eind jaren 80, toen hij onder meer het programma Toppop presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van het huidige NPO 3FM. In de jaren 90 werd hij vooral bekend als presentator van kinderprogramma's als Het Klokhuis en het Schooltv-weekjournaal.

Ook werkte hij als stemacteur en was hij te horen als de stem van Plankton in SpongeBob SquarePants. Westerweel heeft vier kinderen, van wie er twee komen uit een huwelijk met actrice Babette van Veen. Met haar was hij tussen 1998 en 2010 getrouwd. Zijn familie zegt tegen RTL Boulevard dat het overlijden onverwachts kwam, ondanks zijn eerdere hartproblemen.

In 2017 stortte hij plotseling in elkaar tijdens een voetbaltraining. Daarna werd hij ambassadeur van de Hartstichting





Presentator Bas Westerweel overleden op 62-jarige leeftijdPresentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd overleden. Vrijdag werd hij levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede, waar hij in zijn slaap is overleden. Zijn dood komt onverwacht en krijgt een extra wrange lading: vandaag zou Westerweel zijn 63e verjaardag hebben gevierd.

