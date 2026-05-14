Bas Oosterweghel: ‘Ik wil voor eigen publiek knokken’

Bas Oosterweghel, een bokser uit Tilburg, heeft zijn doel voor zijn 30ste: wereldkampioen worden. Hij traint bijna dagelijks twee keer en laat zich regelmatig hypnotiseren. Hij heeft al in Nederland en Engeland gevochten en hoopt op zondag 24 mei zijn eerste wedstrijd in eigen stad te spelen.

Zijn doel is duidelijk: voor zijn 30ste wil hij wereldkampioen boksen zijn. Bas Oosterweghel (27) uit Tilburg is ambitieus en traint vrijwel iedere dag twee keer.

Daarnaast laat hij zich regelmatig hypnotiseren.

“Dat kan ik iedereen aanraden. ” De hypnosesessies zijn niet geheel nieuw in “boksland”.

“Mike Tyson liet zich bijvoorbeeld jarenlang vaak hypnotiseren, dat heeft hem mentaal sterk gemaakt. Mij helpt het ook, zie het als heel diep mediteren. De hypnotiseur neemt je bijvoorbeeld in gedachten mee naar een wedstrijd, het is een soort visualisatie. Het zorgt ervoor dat de zenuwen weg zijn in de kleedkamer, omdat je het voor je gevoel al honderd keer heb gedaan.

” Op 14-jarige leeftijd koos Oosterweghel voor boksen. Hij combineerde de sport later jarenlang met werk in het betonboorbedrijf van zijn vader, maar sinds 2023 is hij prof. In Nederland knokte hij zich naar de top, maar ook in Engeland vocht hij meerdere wedstrijden. Op zondag 24 mei bokst hij voor het eerst in eigen stad, als hij bij het evenement Embrace Event 3 in de Koepelhal het opneemt tegen de Est Artur Andrejev.

“De organisatie en ik waren direct enthousiast”, zegt Oosterweghel. “Voor mij de kans om eindelijk voor eigen publiek te knokken. Bij wedstrijden in het buitenland kreeg ik zo vaak de reactie van mensen dat ze ooit een keer willen komen kijken. Nu hebben ze geen excuses meer.

” Het thuisvoordeel zorgt niet voor extra druk voor de bokser met de bijnaam “Balboa”.

“Ik wil sowieso heel graag laten zien wat ik in huis heb. Ik ga voor spektakel en wil dat de mensen mijn partij het mooiste vinden. Boksen is entertainment, het gaat erom dat we het publiek vermaken. Bloed en een knock-out, dat is mijn doel.

” De wedstrijd in Tilburg is een tussenstap richting het grote doel van de huidige nummer 180 op de wereldranglijst.

“Ik heb altijd gezegd dat ik wereldkampioen wil worden. Het gaat mij niet om het geld, maar dat ik kan laten zien wat ik heb gepresteerd. Daarvoor moet ik mijn wedstrijden winnen en stijgen op de ranglijst, dan kunnen ze straks niet meer om me heen. ” Als bokser in Nederland is het nog geen vetpot, maar om rond te komen geeft hij ook drie dagen per week boksles.

In de toekomst ziet het er op financieel vlak rooskleuriger uit.

“Als ik richting top 100 van de wereld ga, dan spreek je over andere bedragen. ” Die positiviteit komt ook vanwege de toegenomen mediabelangstelling.

“In Nederland zit de sport enorm in de lift. Het is bijvoorbeeld positief dat Rico Verhoeven een superkans krijgt in het boksen, dat zorgt voor veel publiciteit. ” Hij wijst ook naar sparringpartner Gradus Kraus.

“Een Nederlandse bokser die het erg goed doet. Daar gaan heel veel ogen naartoe. Het zou mooi zijn als we de komende jaren in eigen land een stadion kunnen vullen en mooie gala’s organiseren. En natuurlijk zou ik ook nog graag in Engeland willen vechten.





