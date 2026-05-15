Bart van Rooij: 'Ik gun NEC het allerbeste, maar níét ten koste van ons'

Bart van Rooij, een voormalig speler van NEC en FC Twente, heeft momenten waarop hij terugkeert naar zijn voormalige club NEC, waaronder als supporter bij de verloren bekerfinale tegen AZ. Nu is NEC de voornaamste concurrent voor FC Twente in de jacht op de derde plaats in de Eredivisie, maar voor Van Rooij heeft het geen negatieve gevolgen. 'Ik gun NEC het allerbeste, maar níét ten koste van ons', zegt hij.

Clubliefde bestaat nog wel degelijk in het moderne profvoetbal , zo bewijst Bart van Rooij. Uit het oog is voor hem niet uit het hart. Hij speelde veertien jaar voor NEC , waarvan bijna zes in het eerste elftal.

Dat hij bijna twee jaar geleden overstapte naar FC Twente, doet niets af aan zijn band met de Nijmeegse club. Als het maar even kan, zit Van Rooij op de tribune in het Goffertstadion. Als supporter was hij ook aanwezig bij de verloren bekerfinale tegen AZ. En nu is uitgerekend NEC de voornaamste concurrent voor FC Twente in de jacht op de derde plaats in de Eredivisie. Gemengde gevoelens spelen hem geen parten, zo benadrukt Van Rooij





