Bart van Lith trotseert klompvoeten en voltooit Ultra Viking

Ondanks talloze operaties en fysieke beperkingen bewijst Bart van Lith dat alles mogelijk is door de Ultra Viking te voltooien. Een inspirerend verhaal over doorzettingsvermogen en het overwinnen van obstakels.

Hij onderging dertien operaties aan zijn voeten, zat vaak in een rolstoel of had zijn voeten in het gips. Volgens artsen zou hardlopen door zijn klompvoeten nooit zijn sport worden. Maar afgelopen zaterdag bewees Bart van Lith (33) uit Grave het tegendeel. Hij voltooide de Ultra Viking : een loodzware obstakelrun van zestig kilometer. Hiermee is hij de eerste Europeaan met klompvoeten die een ultramarathon heeft uitgelopen. 'Ik ben megatrots', zegt hij, terwijl een traan over zijn wang glijdt. 'Ik ben sprakeloos over wat ik heb neergezet. Dat ik überhaupt zo ver ben gekomen, dit pakt niemand me meer af.'

Bart werd geboren met klompvoeten, een aandoening waarbij zijn voeten naar binnen en naar beneden staan gedraaid. Sporten was lange tijd lastig. Voetbal en andere sporten lukten niet, hij hoorde nergens bij en zijn gewicht liep op tot 110 kilo. Zelfs alledaagse dingen zoals wandelen of lang stilstaan zijn nog altijd moeilijk. 'Na een dag veel lopen ben ik de volgende dag zo stijf als een pinguïn.' De pijn is drukkend en brandend. 'Alsof je op hete kolen staat.'

Toch begon hij met hardlopen. Na vijf obstakelruns van 42 kilometer wilde hij meer. 'Eerst dacht ik: die ultralopers zijn gestoord. Maar ik vroeg me steeds vaker af of ik het ook zou kunnen. Als je het niet probeert, weet je het nooit.'

Zijn voorbereiding was anders dan die van de meeste ultralopers. Door zijn beperking kan hij maar één keer per week hardlopen: 'Normale ultralopers maken heel veel kilometers.' Daarom combineerde hij zijn trainingen met krachttraining, fietsen en aandacht voor voeding. Ook ging hij maandelijks naar de fysiotherapeut. 'Mijn voeten komen nooit tot ruststand, daar helpt de fysio bij.'

De uitdaging bracht risico's met zich mee. Zijn achillespezen zijn meerdere keren verlengd tijdens operaties en zouden kunnen knappen. Toch weerhield dat hem er niet van de uitdaging van de Ultra Viking aan te gaan: 'Dit was puur mijn uitdaging. Ik hoef niemand iets te bewijzen.'

Het parcours van de obstakelrun rond recreatiegebied De Berendonck in Wijchen kent hij goed. Dat gaf vertrouwen. 'Ik wist waar ik kon versnellen.' Tot vijftig kilometer ging het relatief goed, daarna werd het zwaar. 'Ik kreeg kramp in mijn kuiten, maar ik leek bezeten en bleef doorgaan. Steeds stelde ik een nieuw klein doel: tot die volgende boom. De pijn ijlde daardoor weg.'

De finish haalde hij ruim binnen de tijd. Waar deelnemers tien uur kregen, kwam Bart na negen uur over de finish. Het laatste uur kon hij zelfs stukken wandelen. Van de 272 deelnemers haalden slechts zo'n 150 tot 175 de finish. 'Dan voel je je trots', zegt hij. 'Ik had tranen in mijn ogen, je kon me echt oprapen.'

Met zijn prestatie wil hij laten zien dat beperkingen niet allesbepalend hoeven te zijn. 'Als je iets echt wil, is er vaak meer mogelijk dan je denkt.' Toch blijft het bij deze ene keer. 'Eens en nooit meer', lacht hij. 'Het is toch een behoorlijke aanslag op mijn lichaam.' Hij heeft blauwe benen, spierpijn en bloeduitstortingen bij zijn tenen. Zijn vriendin Renata moest hem zelfs helpen zijn schoenen uit te doen. 'Ik loop nu heel krom en scheef.' Nu ligt zijn focus op herstellen, een marathon in juli en dan weer herstellen. Dat laatste vooral voor zijn bruiloft in augustus: 'Dan wil ik recht naar het altaar lopen.'





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ideaal duo voor Ajax-verdediging genoemd: 'Goede voetballers kunnen altijd samen'Dick Lukkien hoopt dat Dies Janse volgend seizoen de kans krijgt bij Ajax, zo laat de trainer weten bij Goedemorgen Eredivisie . De twintigjarige verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FC Groningen en maakt bij De Trots van het Noorden een uitstekende indruk.

Read more »

Valente beleeft vormdip bij Feyenoord: 'Gelukkig! Mag het een onsje minder?'Dick Lukkien is erg onder de indruk van Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord speelde vorig seizoen onder Lukkien bij FC Groningen en maakte toen de overstap naar Rotterdam, maar dat is nog lang niet zijn plafond volgens de oefenmeester van de Trots van het Noorden .

Read more »

Van Persie kwaad over 'dramatische' beslissing: 'Duidelijker dan dit wordt het niet meer'Op de persconferentie na afloop van NEC-Feyenoord (1-1) oogde hoofdtrainer Robin van Persie trots en boos.

Read more »

NEC en Feyenoord delen de punten: 'Iedereen had het idee dat NEC volledig over Feyenoord heen zou lopen'Wat zeggen de cijfers? Data-analist Bart Frouws duikt in de studio van NOS Langs de Lijn wekelijks in de meest opvallende statistieken van de gespeelde eredivisiewedstrijden. Vandaag analyseert Frouws samen met analist Robert Maaskant en Bart Frouws de wedstrijden van Ajax, Feyenoord en FC Twente.

Read more »

'Oranje-international zéér gewild: club anticipeert al op zomerse exit'Bart Verbruggen kan komende zomer Brighton & Hove Albion FC gaan verlaten. Dat schrijft de goed ingevoerde transferjournalist Florian Plettenberg. Het is nog onduidelijk welke clubs in de race zouden zijn voor de Nederlandse doelman.

Read more »

Linda de Lange geraakt door zoon na overlijden Alex uit Over Mijn Lijk: 'Tranen stroomden over mijn wangen'Linda de Lange is trots op de manier waarop haar zoon Aaron omgaat met het verlies van zijn vader Alex, die in maart overleed aan kanker. De deelnemer aan 'Over Mijn Lijk' liet een grote leegte achter, maar volgens Linda vindt haar zoon zijn eigen manier om hiermee om te gaan.

Read more »