Bart Schreuder, nieuwe hoofdtrainer bij FC Den Bosch dromen om blijvend in play-offs

De nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch, Bart Schreuder, staat voor een grote uitdaging. Na de play-offs voor een aantal jaren in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie te hebben gespeeld, hoopt hij de ploeg weer vooruit te laten zetten. Hij zal met een kleinere selectie werken, omdat zijn voorganger een grotere had. Schreuders doelstelling is om spelers goed te laten ontwikkelen en de selectie te vullen met goede spelers, terwijl hij tegelijk afscheid moet nemen van spelers die worden verkocht door de club.

FC Den Bosch heeft voor het tweede seizoen op rij de play-offs gehaald, waarin de club voor een aantal jaar in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie speelde.

Als nieuwe hoofdtrainer Bart Schreuder (42) wil de ploeg weer een stap vooruit zetten met een ambitie om spelers zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Schreuder is de eerste hoofd-trainer bij een profclub, maar heeft ervaring als trainer bij amateurs, samen met zijn broers Alfred en Dick. Schreuder duidt drie verschillende speelstijlen op van zijn broers, waarbij hij verwacht dat Alfred meer een Pep Guardiola zal zijn en Dick meer een Jürgen Klopp.

Schreuders doelstelling is om ook in de play-offs door te gaan en hij ziet dit als voorteken voor de komende seizoenen. De selectie wordt samengesteld door technisch manager Jesper Gudde, die aangeeft dat de selectie in ontwikkeling is, waarbij spelers vertrekken zoals Danny Verbeek en mogelijk Teun van Grunsven en Kévin Monzialo. Onverminderd is de ambitie van Gudde een balanceerde selectie samen te stellen, die waarborg biedt voor goede prestaties op het veld





