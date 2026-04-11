Bart Moeyaert en Mark Janssen winnen Woutertje Pieterse Prijs met Atman!

De 39e Woutertje Pieterse Prijs, voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar, gaat naar Bart Moeyaert en Mark Janssen voor hun boek Atman!. De jury roemde het boek om zijn ambacht, kunstenaarschap en respect voor kinderen.

Auteur Bart Moeyaert en illustrator Mark Janssen zijn de winnaars van de 39e Woutertje Pieterse Prijs , die jaarlijks wordt uitgereikt voor het mooiste kinderboek. Hun bekroonde werk, getiteld Atman! , ontving de prestigieuze prijs, vergezeld van een geldbedrag van 15.000 euro. De jury, bestaande uit experts op het gebied van kinderliteratuur en illustratie, prees het boek om zijn uitzonderlijke kwaliteit en artistieke verdiensten.

In het juryrapport benadrukte de jury dat Atman! 'in elke vezel ambacht en kunstenaarschap uitdraagt en kinderen serieus neemt, zonder door de knieën te gaan of over hun hoofden heen te praten'. Deze woorden onderstrepen de diepgang en de respectvolle benadering van het boek ten opzichte van jonge lezers. Het is een boek dat de kracht van mondelinge vertelling omarmt, met een focus op de melodie van de taal en de muzikaliteit van woorden en beelden. De jury waardeerde de manier waarop het verhaal kinderen uitdaagt en tegelijkertijd weet te boeien, en de indrukwekkende combinatie van tekst en illustraties.\Het boek neemt de lezer mee naar een wereld vol fantasie, bevolkt door bizarre wezens die tot leven komen door de krullerige kleurpotloodlijnen van Mark Janssen. Weelderige wouden en een sterk neergezet hoofdpersonage vormen de kern van het verhaal, dat balanceert tussen droom, fantasie en de weergave van een beleving. De jury was onder de indruk van de levendigheid van het verhaal. Op elke pagina bruist het boek van verbeelding, humor en spanning. De kunstenaarschap van zowel Moeyaert als Janssen komt op indrukwekkende wijze tot uiting in het boek. De combinatie van Moeyaerts schrijftalent en Janssens illustraties creëert een unieke en meeslepende leeservaring voor kinderen. De prijs is een welverdiende erkenning voor de creatieve inspanningen en het vakmanschap dat in het boek is gestoken. De jury prees de originaliteit van het verhaal en de manier waarop het de verbeelding van kinderen stimuleert. De keuze voor Atman! als winnaar weerspiegelt de hoge eisen die de jury stelt aan kinderliteratuur. Het is een boek dat de potentie heeft om kinderen te inspireren en te vermaken.\Naast de winnaar Atman! waren er nog vijf andere boeken genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. De genomineerden waren Albatros van Yorick Goldewijk, Alle dingen die mijn opa stiekem is van Gerson Main en Hedy Tjin, De oorsprong der Dingen van Jacques & Lise, Konijntjes op het kerkhof van Peer Wittenbols & Shamisa Debroey en Krekel van Annet Schaap. De jury heeft een brede selectie van boeken overwogen om de diversiteit en kwaliteit van de kinderliteratuur te representeren. De genomineerde boeken ontvingen elk een bedrag van 1000 euro als erkenning voor hun bijdrage aan de kinderliteratuur. De prijsuitreiking vond plaats in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat, waar de winnaars werden geëerd en het publiek de kans kreeg om meer te leren over het bekroonde boek. De Woutertje Pieterse Prijs wordt sinds 1988 jaarlijks uitgereikt en heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van de kwaliteit en populariteit van kinderliteratuur in Nederland en België. De prijs draagt bij aan het promoten van kwalitatief hoogwaardige boeken voor kinderen en het stimuleren van de liefde voor lezen





