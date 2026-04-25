Barcelona zet grote stap richting titel met De Jong, Spaanse media loven optreden

FC Barcelona heeft een belangrijke overwinning behaald op Getafe, met een positieve rol voor Frenkie de Jong. De Spaanse media zijn enthousiast over zijn impact en de groeiende kansen van Barça op het kampioenschap.

FC Barcelona heeft zaterdag een belangrijke stap gezet richting het winnen van de Spaanse La Liga titel, mede dankzij een effectieve invalbeurt van Frenkie de Jong.

De wedstrijd tegen Getafe werd met 2-0 gewonnen, en de Spaanse sportmedia zijn lovend over de impact van de Nederlandse middenvelder. De Jong, die recent terugkeerde van een blessure, kreeg de kans om zijn wedstrijdritme te herstellen en toonde direct zijn waarde. Hij verving Gavi in de 60e minuut, bij een 1-0 voorsprong, en bracht volgens diverse kranten extra controle en stabiliteit in het team.

Hoewel hij een bescheiden cijfer van een 6 kreeg, werd zijn intelligentie en vermogen om het tempo van de wedstrijd te bepalen geprezen. Hij werd specifiek geroemd om zijn rol in het verdedigen van de voorsprong en het beheersen van de flow van het spel, waarbij hij de snelheid aanpaste naar behoefte. Diario AS bevestigde deze analyse, benadrukkend dat De Jong goede minuten speelde en hard werkt aan het terugwinnen van zijn basisplaats na zijn blessureleed.

Naast De Jong werd ook Pedri uitgeroepen tot uitblinker, met name vanwege zijn fantastische assist op Fermín López vlak voor rust. Echter, Gavi bewees ook zijn waarde en profileert zich als een serieuze concurrent voor De Jong in de middenlinie. Hij staat nu vier wedstrijden op rij in de basiself en vertoont topvorm, zonder spoor van de meniscusoperatie die hem veertig wedstrijden kostte. Gavi toonde intensiteit, ambitie en leiderschap, en zijn samenspel en inzicht waren opvallend.

De sportkrant in Madrid suggereert dat zijn huidige vorm een reële kans geeft op deelname aan het aankomende WK, mits hij deze lijn doorzet in de resterende vijf La Liga wedstrijden. De voorsprong van Barcelona op Real Madrid bedraagt nu elf punten, waardoor de titel binnen handbereik is. Zelfs de afwezigheid van belangrijke spelers als Lamine Yamal en Raphinha lijkt de ploeg niet te kunnen stoppen.

De Catalanen kunnen de titel al volgende week veiligstellen, bij winst op Osasuna en een verlies of gelijkspel van Real Madrid tegen Espanyol. Mocht dit scenario niet uitkomen, dan wacht er een beslissende El Clásico in Camp Nou, waar de titelstrijd tot een climax kan komen. De discussie rondom het Nederlandse voetbal is echter niet alleen positief. Er is veel kritiek op de situatie bij Vitesse, met oproepen tot faillissement vanwege de recente gebeurtenissen.

Daarnaast is er verbazing en frustratie over de negatieve reacties op Xavi Simons, een talentvolle speler die ondanks de mogelijkheid om voor Spanje te kiezen, voor Nederland heeft gekozen en zich volledig inzet. De blessure die hij opliep heeft geleid tot onacceptabele haatberichten. Ook de incidenten rondom een recente wedstrijd, waarbij supporters zich misdragen hebben, roepen afkeer op.

Er is schaamte en afstandneming van het gedrag van een deel van de uitfans, die zich schuldig maakten aan onverantwoordelijk en gevaarlijk gedrag. De nadruk wordt gelegd op het feit dat sportief verlies geen excuus is voor geweld of het in gevaar brengen van anderen. Het is belangrijk om te onthouden dat een impulsieve actie zoals het gooien van vuurwerk ernstige en blijvende gevolgen kan hebben voor slachtoffers





FC Barcelona Frenkie De Jong La Liga Getafe Voetbal Spanje Kampioenschap Pedri Gavi Blessure Simons Vitesse

