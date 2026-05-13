Barcelona wint landstitel, maar Flick wil nog meer

Barcelona heeft zondag de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis behaald, maar coach Flick wilde nog meer. Hij wilde de magische grens van honderd punten bereiken en was daarom niet van plan om het tegen Alavés rustig aan te doen. Voor de thuisploeg stond er sportief overigens nog veel op het spel. De club staat in de onderste regionen in La Liga en vecht tegen degradatie. Barcelona, zonder Frenkie de Jong, had zoals verwacht het balbezit, maar creëerde opvallend weinig. Marcus Rashford was in de openingsfase nog het dichtst bij een treffer met een volley die rakelings naast ging, terwijl Marc Casadó een inzet van de lijn gehaald zag worden. Aan de andere kant loerde Alavés op de counter en dat leverde vlak voor rust de voorsprong op. Antonio Blanco kopte een corner terug voor het doel, waarna Ibrahim Diabaté van dichtbij binnenknalde. Na rust voerde Barcelona de druk op. Flick bracht Pedri en Ferran Torres binnen de lijnen, maar echt gevaarlijk werd de kampioen nauwelijks. Sterker nog: Alavés kreeg via Diabaté en Nahuel Tenaglia zelfs de betere kansen op een tweede treffer, maar doelman Wojciech Szczesny hield Barcelona overeind. Zo bleef het bij 1-0 en profiteerde Alavés maximaal van de champagnebenen van Barcelona. De club staat nu vijftiende in La Liga en heeft veertig punten, al heeft nummer negentien Girona er slechts één minder.

Barcelona heeft zondag de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis behaald, maar coach Flick wilde nog meer. Hij wilde de magische grens van honderd punten bereiken en was daarom niet van plan om het tegen Alavés rustig aan te doen.

Voor de thuisploeg stond er sportief overigens nog veel op het spel. De club staat in de onderste regionen in La Liga en vecht tegen degradatie. Barcelona, zonder Frenkie de Jong, had zoals verwacht het balbezit, maar creëerde opvallend weinig. Marcus Rashford was in de openingsfase nog het dichtst bij een treffer met een volley die rakelings naast ging, terwijl Marc Casadó een inzet van de lijn gehaald zag worden.

Aan de andere kant loerde Alavés op de counter en dat leverde vlak voor rust de voorsprong op. Antonio Blanco kopte een corner terug voor het doel, waarna Ibrahim Diabaté van dichtbij binnenknalde. Na rust voerde Barcelona de druk op. Flick bracht Pedri en Ferran Torres binnen de lijnen, maar echt gevaarlijk werd de kampioen nauwelijks.

Sterker nog: Alavés kreeg via Diabaté en Nahuel Tenaglia zelfs de betere kansen op een tweede treffer, maar doelman Wojciech Szczesny hield Barcelona overeind. Zo bleef het bij 1-0 en profiteerde Alavés maximaal van de champagnebenen van Barcelona. De club staat nu vijftiende in La Liga en heeft veertig punten, al heeft nummer negentien Girona er slechts één minder





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barcelona Landstitel Coach Flick Hundred Punten Alavés Degradatie Balbezit Marcus Rashford Antonio Blanco Ibrahim Diabaté Wojciech Szczesny Alavés Kopte Corner Terug Barcelona Drong Op Flick Bracht Pedri En Ferran Torres Binnen De

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flick komt met bevestiging: Duitser verlengt zijn contract bij BarcelonaHansi Flick gaat zijn contract bij FC Barcelona verlengen, zo heeft hij zelf op zijn meest recente persconferentie bevestigd. De Duitser gaf al meermaals aan dat Barça zijn laatste club is.

Read more »

FC Barcelona onderzoekt juridische stappen tegen Florentino PérezFC Barcelona heeft aangekondigd juridische stappen te onderzoeken tegen Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, na zijn uitspraken tijdens de spoedconferentie van dinsdagavond. Pérez verdedigde de belangen van Real Madrid, pakte journalisten aan en kondigde een presidentsverkiezing aan. Ook kwam de bekende Negreira-affaire ter sprake. Barcelona reageert kort daarna met een officieel statement waarin de juridische afdeling de uitspraken en beschuldigingen van Pérez bestudeert en onderzoekt welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Read more »

Kan degradatiekandidaat Alavés profiteren van Barça's champagnebenen?ADVERTORIAL - In Spanje staat er deze midweek een speelronde op het programma in La Liga en dus komt ook Barcelona in actie. De kersvers kampioen neemt het in een uitwedstrijd op tegen Alavés (aftrap om 21.30 uur). Laat die club nu net tegen degradatie strijden. Denk jij dat Alavés kan verrassen? Blik vooruit met TOTO.

Read more »

Opvallend: 'Frenkie de Jong ontbreekt in selectie Barcelona voor duel met Alavés'Frenkie de Jong speelt woensdagavond niet in het duel met Deportivo Alavés. De 29-jarige middenvelder wordt volgens Mundo Deportivo om 'tactische beslissingen' buiten de selectie gehouden. Sinds de terugkeer van zijn blessure, viel De Jong enkel in bij FC Barcelona.

Read more »