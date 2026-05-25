Barbara de Groot: droom van een school voor kinderen met autisme

Barbara de Groot, moeder van een non-verbaal autistische dochter, heeft een droom: een school oprichten speciaal voor kinderen met autisme. Ze heeft speciale onderwijs nodig, maar voor haar vorm van autisme is dat er niet. Barbara zou graag met de minister van Onderwijs aan tafel willen en geeft tips aan ouders van kinderen met autisme in haar TikTok-video's. Daarnaast houdt ze haar volgers op de hoogte van haar strijd voor een school voor zorgonderwijs.

Barbara de Groot, een moeder uit Wijdemeren, heeft een droom: een school oprichten speciaal voor kinderen met autisme. Haar dochter Zoë, die is non-verbaal autistisch , heeft daarom speciaal onderwijs nodig, maar voor haar vorm van autisme is dat er niet.

Barbara zou graag met de minister van Onderwijs aan tafel willen. In haar TikTok-video's met soms meer dan 46.000 views geeft Barbara tips aan ouders van kinderen met autisme. Daarnaast houdt ze haar volgers op de hoogte van haar strijd voor een school voor zorgonderwijs. Barbara vindt dat klasicaal onderwijs voor Zoë ongeschikt is, omdat communicatie vaak moeizaam verloopt.

Ook dagbesteding is geen goede optie, omdat het te druk is in de klas en Zoë kan niet naar instructies luisteren. Barbara neemt geen genoegen met het feit dat er zo weinig geschikte plekken zijn voor kinderen met autisme. Barbara heeft plannen voor een nieuwe school voor autistische kinderen met zes verschillende klassen voor verschillende leerwegen. Momenteel volgt Zoë regulier onderwijs met persoonlijke begeleiding, maar Barbara ziet het als een korte termijn oplossing.

Den Haag wil het speciaal onderwijs vanaf 2035 afbouwen en overstappen op inclusief onderwijs, maar de zorg van het onderwijspersoneel is dat het onderwijssysteem hier niet klaar voor zal zijn. Barbara ziet het plan niet zitten, omdat onderwijs moet blijven samengaan en de leerkrachten veel meer druk op zal leggen. Volgens Johan Vroegindeweij, directeur van Unita, een samenwerkingsorganisatie tussen scholen in het Gooi voor passend onderwijs, is het een schrijnende situatie dat kinderen met autisme thuis zitten.

Barbara wil graag dat kinderen met autisme een plek krijgen, zodat ze later geld kunnen verdienen. Barbara heeft al in gesprek met gemeente Hilversum om te kijken of die kan worden verwezenlijkt. De naam voor de school heeft ze al: het Puzzelkompas





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barbara De Groot Droom Van Een School Voor Kinderen Met Autisme Speciale Onderwijs Nodig Non-Verbaal Autistisch Klasicaal Onderwijs Ongeschikt Dagbesteding Ongeschikt Kleine School Met Acht Leerlingen Mozarthof In Hilversum Inclusief Onderwijs Werkdruk Leerkrachten Kinderen Met Beperkingen En Zonder Beperkingen Inclusiviteit Onderwijssysteem Klein Schooltje Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen Klein Schooltje Met Acht Leerlingen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kerken lopen leeg, maar Youri en Daliss maken geloof zichtbaar via TikTokDe kerken in Brabant lopen leeg, maar op sociale media lijkt het geloof levendiger dan ooit. Youri en Daliss delen, ieder op hun eigen manier, het woord van God via TikTok. Youri is niet gelovig opgevoed, maar kwam in contact met het geloof via sociale media. 'Ik ben niet opeens een buitenaards wezen, ik ben nog steeds mezelf.

Read more »

Farioli dankbaar voor kans bij Ajax: 'Respect voor het mens dat hij is, is groot'Francesco Farioli besloot vorig jaar 'met veel pijn' om Ajax te verlaten. Dat vertelt de Italiaanse oefenmeester in een uitgebreid interview met ESPN . Hij hoopt in de toekomst ooit terug te keren als hoofdtrainer in Amsterdam.

Read more »

Stefan de Vrij loopt blessure op bij Inter en wordt voor Oranje groot risicoDe centrale verdediger van Inter heeft een blessure opgelopen, roeping naar het WK van Oranje op de proef, waar de ploeg praleigd wordt door blessures in aanloop naar het toernooi.

Read more »

Groot feest in Zutphense wijk vanwege RoparunZondag was het weer tijd voor de Roparun. Tijdens deze estafetteloop leggen honderden teams meer dan 500 kilometer af om geld op te halen voor het goede doel.

Read more »