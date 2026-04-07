Ballenjongen steelt de show: 14-jarige Afan Cizmic de held na 'briefjesdiefstal' tijdens cruciale penalty's

Een 14-jarige ballenjongen, Afan Cizmic, is de nieuwe held van Bosnië en Herzegovina geworden nadat hij tijdens de beslissende penaltyserie tegen Italië een briefje met aantekeningen van doelman Donnarumma stal. Zijn actie leidde tot enorme lof en bewondering.

Niet de spelers die vorige week ten koste van Italië het WK voetbal bereikten, maar een 14-jarige ballenjongen is de nieuwe volksheld van Bosnië en Herzegovina. Afan Cizmic , zo heet de jongen, stal tijdens de cruciale strafschoppenserie een aantekeningsvelletje van de Italiaanse topkeeper Gianluigi Donnarumma . Op dit briefje stonden aantekeningen over de Bosnische penaltynemers, een cruciale informatiebron voor Donnarumma.

Donnarumma, zichtbaar geïrriteerd omdat hij zijn aantekeningen niet meer kon vinden, was er zichtbaar van onder de indruk. Het incident, dat zich voltrok tijdens de beslissende penaltyserie die Bosnië en Herzegovina de WK-kwalificatie opleverde, heeft de jongen direct tot een nationale beroemdheid gemaakt. De actie, uitgevoerd met sluwheid en durf, heeft de harten van de Bosnische bevolking veroverd, en de media staat vol lof over de jonge 'redder des vaderlands'. Face TV Bosnia, de zender die de jongen opspoorde, is inmiddels in de ban van Cizmic. Ze interviewden hem uitgebreid en hopen hem mee te kunnen nemen naar het WK. De interviewer roept het publiek op om een ticket te kopen voor de jongen, zodat hij de wedstrijden in Canada en de VS kan bijwonen. De jongen zelf blikt terug op het moment: Na de eerste penalty liep Donnarumma naar de zijlijn, waar onder zijn handdoek een briefje lag. Ik stond in de buurt en pakte het briefje. Iedereen was bezig met de penalty's, waardoor ik mijn gang kon gaan. Vervolgens werd Donnarumma enorm boos. Hij ging er vanuit dat de stewards of de politie het briefje hadden weggehaald, en zocht het overal. Cizmic, die zelf ook voetbalt bij de Bosnische club Celiko, rende direct met het briefje naar de fanatieke aanhang. \Het briefje, verpakt in een plastic vel, bevat cruciale informatie over de penalty's, zoals de hoek waarin de spelers zouden schieten en de wachttijd. Cizmic gelooft dat hij met deze actie de Bosnische ploeg aanzienlijk heeft geholpen. Hij zegt: Ik heb hem verzwakt. Ik heb ons team geholpen door het briefje af te pakken. Cizmic beschrijft hoe Donnarumma na het stelen van het briefje enkel naar links dook, wat de Bosnische spelers in hun voordeel konden gebruiken. Zijn actie heeft niet alleen geleid tot roem, maar ook tot trots en bewondering bij zijn familie. Hij woont bij zijn opa en tante, omdat zijn vader in het buitenland woont. Hij scoorde dit seizoen als spits al 18 keer en gaf ook nog 14 assists. In de studio houdt Cizmic samen met de interviewer een balletje hoog, gesigneerd door de Bosnische spits Edin Dzeko, die Cizmic mag houden als aandenken. De jonge 'dief' is ervan overtuigd dat hij met zijn actie het team ten goede heeft beïnvloed. De jongen beschrijft zijn reactie: Toen ik thuiskwam, belde ik mijn vader. Hij was ontzettend trots, dat dit zo veel betekent. Ik heb Donnarumma mentaal uitgeschakeld. \De hele situatie heeft een onverwachte wending gegeven aan de WK-kwalificatie. De acties van Cizmic, een ballenjongen, overschaduwden de prestaties van de spelers die de overwinning behaalden. Dit benadrukt de onvoorspelbaarheid van voetbal en de impact die een enkele persoon, zelfs een jonge jongen, kan hebben op het spel. De Bosnische voetbalfans vieren hem als een held, een dief van informatie, maar een kampioen in hun ogen. De controverse rondom de diefstal van het briefje is in de schaduw geraakt door de vreugde en de humor van de situatie. De jonge Cizmic heeft een legende gecreëerd en een precedent geschapen in de annalen van het voetbal, waarbij een ballenjongen de hoofdrol speelt in een belangrijke overwinning





