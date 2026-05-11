Baksteen - De Groningse baksteen, zijn oorsprong en ontwikkeling

De tentoonstelling toont diverse exemplaren van Groninger baksteen, van zijn oorsprong tot zijn hedendaagse uiterlijk. Er zijn historische kloostermoppen te zien, maar ook moderne, gerepareerde en hergebruikte stenen.

De Groninger baksteen is het onderwerp van een nieuwe tentoonstelling die het Groninger Museum in Noord- Nederland de komende maanden rijk zal stellen: Bakstain. Er worden kloostermoppen uit de 13e eeuw getoond, maar ook moderne en milieuvriendelijke stenen.

De geschiedenis van de Groninger baksteen begint in de middeleeuwen.

"Dat betekent het begin van de 13e eeuw", vertelt conservator Edgar Pelupessy. "In die tijd kwamen Duitsland, Frankrijk en Italië naar onze provincie om bakstenen te gaan bakken. De Groninger klei leunt zich daar uitstekend voor, omdat het heel vette klei is. Die is makkelijk kneedbaar.





