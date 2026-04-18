Bakkertje Deeg pakt opnieuw de titel: Lekkerste Brabantse worstenbroodje is voor de tweede keer van Heusden

Bakkertje Deeg uit Heusden heeft voor de tweede keer de titel voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje gewonnen. Eigenaresse Jolanda Vermeulen, samen met zoon Giel en echtgenoot Lucas, viert de overwinning die hun commitment aan kwaliteit en ambacht onderstreept. De bakkerij ervaart een toestroom van enthousiaste klanten na de bekroning, terwijl zoon Giel zich voorbereidt op een welverdiende vakantie na het winnen van de prestigieuze prijs.

De felicitaties vliegen Jolanda, Lucas en Giel Vermeulen zaterdagochtend om de oren. Hun worstenbroodje werd vrijdag verkozen tot het lekkerste van Brabant . Dit is een prestatie die ze al eerder leverden, want in 2022 won Bakkertje Deeg uit Heusden de prijs ook.

'We eindigen de laatste jaren stijf in de top vijf', zegt de trotse winnaar Giel, die het recept verder heeft verfijnd. Dit is een bewijs van hun consistente kwaliteit en toewijding aan het perfecte worstenbroodje. Vrijdag werd hun creatie opnieuw bekroond, wat leidde tot groot enthousiasme in de bakkerij en bij hun klanten.

Zaterdagochtend heerst er een gezellige drukte in de bakkerswinkel aan de Botermarkt in het historische centrum van Heusden. Hoewel er geen lange wachtrijen zijn zoals in 2022, komen vooral buurtbewoners en trouwe klanten hun favoriete worstenbroodjes halen. 'Op zaterdag slapen mensen uit', merkt eigenaresse Jolanda Vermeulen op, terwijl ze de bestellingen van de dag verwerkt. Dit contrasteert met de stormloop van 2022, toen de winst van het lekkerste worstenbroodje een ware sensatie veroorzaakte. Destijds zorgde een radio-uitzending ervoor dat automobilisten op de A59 direct de afslag naar Heusden namen. Voor tien uur waren er toen al vijfhonderd worstenbroodjes verkocht, een bewijs van de immense populariteit na de bekendmaking.

De klanttevredenheid is hoog. 'Ik heb hoge verwachtingen', vertelt een bezoeker uit Vlijmen, die speciaal naar Heusden is gekomen en vertrekt met zes worstenbroodjes. Ook Maurice en Iris Stassen reisden vanuit Eindhoven naar Heusden, met het doel om de bekroonde worstenbroodjes te proeven. 'Wij gaan elk jaar naar de winnaar om ze te proeven.' Met een volle boodschappentas, gevuld met dertig worstenbroodjes, verlaten ze de winkel. 'Ik begin volgende week met een nieuwe baan in Hengelo, dus ik wil het beste wat Brabant te bieden heeft meenemen', verklaart Maurice, die duidelijk geniet van dit culinaire afscheidscadeau.

Thuis werd de overwinning gevierd met een borrel en natuurlijk de winnende worstenbroodjes. Moeder Jolanda deelt de vreugde met haar gezin. Vader Lucas en zoon Giel keerden direct na de prijsuitreiking terug naar de bakkerij om duizenden extra worstenbroodjes te produceren. 'We hadden er rekening mee gehouden dat als we zouden winnen, we genoeg grondstoffen in huis hadden', aldus Lucas, die de productie coördineerde.

Giel speelt een speciale rol binnen de bakkerij van zijn ouders en richt zich op bijzondere projecten, zoals deze verkiezing. Hij werkt in de machinefabriekbranche, specifiek in de bakkerijsector, en is daardoor goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ondanks zijn expertise was hij behoorlijk zenuwachtig voor de wedstrijd. 'Dinsdag om half een 's nachts voor de finale was ik nog met mijn vader aan het oefenen', onthult Giel. De wisselbeker staat zaterdagochtend prominent te pronken in de winkel. 'Als we hem drie keer op rij winnen, mogen we hem houden', zegt Giel met een blik op de toekomst. Zijn ambities zijn duidelijk, maar momenteel staat even iets anders centraal. Giel is slechts kort aanwezig in de bakkerij, aangezien hij zich voorbereidt op een welverdiende vakantie. 'Ik heb de koffers in de auto staan, want ik ga lekker twee weken op vakantie naar de Filipijnen'. Deze trip markeert een welverdiende rust na de hectiek van de winst en de voorbereidingen.

De constante zoektocht naar perfectie en de toewijding aan traditionele recepten hebben Bakkertje Deeg wederom de titel van lekkerste worstenbroodje van Brabant opgeleverd. Deze overwinning is niet alleen een erkenning van hun vakmanschap, maar ook een viering van een culinaire traditie die generaties lang wordt doorgegeven. De familie Vermeulen blijft hiermee de standaard zetten voor dit iconische Brabantse product, en de klanten kunnen blijven genieten van de onovertroffen smaak van hun bekroonde worstenbroodjes





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Worstenbroodje Bakkertje Deeg Heusden Brabant Culinair

United States Latest News, United States Headlines

