Bakkertje Deeg kroont zich opnieuw tot kampioen met het allerlekkerste Brabantse Worstenbroodje

Bakkertje Deeg uit Heusden heeft voor de tweede keer in korte tijd de titel van het allerlekkerste Brabantse Worstenbroodje gewonnen. Bakker Giel Vermeulen deelt zijn enthousiasme en het geheim achter het succes.

Bakkertje Deeg uit Heusden heeft opnieuw de felbegeerde titel van het allerlekkerste Brabant se Worstenbroodje in de wacht gesleept. De spannende bekendmaking vond plaats op vrijdag in het iconische stadion van NAC Breda, waar de bakkerij opnieuw de top van de culinaire ranglijst wist te bereiken. Bakker Giel Vermeulen, nog steeds nagenietend van de overwinning, omschreef het gevoel als onwerkelijk.

Dit is niet de eerste keer dat Bakkertje Deeg de hoofdprijs in de wacht sleept; in 2022 behaalde de bakkerij eveneens deze prestigieuze erkenning. Met de trofee stevig in handen, deelde Giel zijn enthousiasme over de toekomstige werkzaamheden: 'Ik denk dat wij dadelijk aan het bakken gaan.'

De drukke agenda van de winnaar wordt nog verder opgeschroefd, want ondanks de recente triomf moet er vrijdagavond nog flink gebakken worden om aan de vraag naar de allerlekkerste worstenbroodjes te voldoen. Dit alles gebeurt in de aanloop naar een welverdiende vakantie die zaterdag al aanvangt. Giel erkent dat het een korte nacht zal worden, maar relativeert dit met de woorden: 'Dat vind ik helemaal niet erg.'

De recente overwinning markeert een indrukwekkend succes voor Bakkertje Deeg, dat de afgelopen vier jaar consistent in de top vier van de competitie heeft gepresteerd. Vorig jaar moest de bakkerij nog genoegen nemen met de derde plaats, wat de vreugde over de terugkeer van de titel 'thuis' des te groter maakt. Giel Vermeulen benadrukte de collectieve inspanning die aan dit succes ten grondslag ligt. Hij verklaarde dat de winst niet het werk is van één persoon, maar van het gehele team. 'We doen het met alle winkeldames en alle bakkers. Iedereen doet het met zijn passie en dat maakt het het allerlekkerst,' aldus Giel. Deze gedeelde passie en toewijding zijn duidelijk terug te proeven in de worstenbroodjes.

De jury, samengesteld uit een deskundige mix van culinaire professionals en speciaal opgeleide worstenbroodjes-liefhebbers, boog zich over dertig worstenbroodjes. De beoordeling was gebaseerd op drie cruciale criteria: vakmanschap, smaak en eigenheid. In de categorie voor professionals ging de tweede plaats naar Bakkerij Verba uit Brakel, terwijl Echte Bakker Jan Swaanen uit Hilvarenbeek de derde prijs in ontvangst nam. De jaarlijkse wedstrijd zelf werd al op dinsdagochtend ingeluid bij bakkersschool Curio in Breda. Veertig finalisten, verdeeld over verschillende categorieën, kregen daar de gelegenheid om ter plekke hun creaties te vervaardigen. Een week eerder hadden de bakkers al een verkennend bezoek gebracht aan de school om vertrouwd te raken met de beschikbare apparatuur en faciliteiten, een essentiële stap in de voorbereiding op de competitie.





