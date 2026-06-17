Baidjoe: Kabinet heeft steken laten vallen bij coronacrisis

Epidemioloog Baidjoe vindt dat het kabinet steken heeft laten vallen bij de communicatie van coronamaatregelen. Hij vindt ook dat de samenstelling van het Outbreak Management Team (OMT) te beperkt was.

Het verhoor van Baidjoe is voorbij. Nu is het even pauze en daarna komt huisarts Rob Elens, die zich in het verleden ook kritisch heeft uitgelaten.

De medeoprichter van het kritische Red Team zegt dat hun kritische adviezen "niet heel serieus" werden genomen. Dat geldt voor de topambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Outbreak Management Team. De leider van het OMT Van Dissel voelde er weinig voor om de deskundigheid van het Red Team structureel in zijn organisatie op te nemen. Baidjoe kreeg volgens hem van Van Dissel het advies om hun voorstellen maar via de media naar buiten te brengen.

Het OMT zat niet echt op het Red Team te wachten, is zijn indruk. Baidjoe merkte dat het Red Team, ook bij ambtenaren bij VWS, niet een hoog aanzien had.

"Er zaten echt wetenschappers in en niet per se prominente professors. " In november 2021 stopt het Red Team met het geven van adviezen. Er was inmiddels een beeld ontstaan van het OMT dat tegenover het Red Team stond en Baidjoe voelde zich niet prettig bij de ontstane polarisatie. Er was "duidelijk geen honger" naar hun adviezen, zoals het continu gebruik van mondkapjes bij kwetsbare groepen en in drukke locaties en het beter doen van bron- en contactonderzoek.

"Zo werkt de politiek", constateert de wetenschapper. Epidemioloog Baidjoe vindt dat het kabinet steken heeft laten vallen bij de communicatie van coronamaatregelen van het kabinet. Na de eerste coronagolf, in de zomer van 2020, stopte het kabinet met de communicatie over corona, ondanks dat het virus nog niet weg was. Het uitleggen en vertellen over coronamaatregelen is volgens Baidjoe fundamenteel om draagvlak te creëren voor mogelijke maatregelen.

Maar er werd gewerkt van golf naar golf en in die tussenperiode was er weinig duidelijkheid over wat de bevolking nog zou kunnen doen om een nieuwe piek te voorkomen, aldus Baidjoe. Dit gebrek aan communicatie speelde de hele coronacrisis, blijkt uit zijn woorden. In oktober 2021 werd duidelijk dat het virus weer oplaaide, maar het duurde tot 2 november tot er maatregelen werden aangekondigd - 33 dagen heeft Baidjoe geteld.

Ook vindt hij dat de samenstelling van het Outbreak Management Team (OMT), dat de adviezen maakte voor het kabinet, te beperkt was. Er zaten veel biomedische experts in, maar geen sociaal-wetenschappers, epidemiologen en communicatiedeskundigen.

"Er werden niet goed gedacht hoe je de maatregelen goed kan laten landen. " De oprichter van het Red Team Covid 19 NL vindt het jammer dat het kabinet niet gekozen heeft voor langlopende maatregelen voor bepaalde groepen, zoals het gebruik van mondkapjes. Er werd gekozen voor wel of geen mondkapjes in plaats van "lichtere maatregelen", zoals bijvoorbeeld mondkapjes in de wachtkamer van de huisarts.

"Dat is de plek waar veel kwetsbare mensen bij elkaar zitten en zo'n mond-neuskapje beperkt de verspreiding van het virus", zegt Baidjoe. Het kabinet keek volgens hem te veel naar de capaciteit van de intensive care in de ziekenhuizen en stelde daar de maatregelen op af. Dus soms waren mondkapjes verplicht, soms niet.

"Het was te veel wel of niet, in plaats van continu te kijken naar het beperken van besmetting bij kwetsbare groepen. " Hij had gehoopt op meer fijnmazige maatregelen, die niet zo'n grote impact hebben op de samenleving, maar waar de effecten niet meteen heel groot zijn. "Het was wel of geen mondkapjes, wel of geen scholen open. " Hij vindt dat er te veel van "golf naar golf" werd gewerkt en daardoor waren maatregelen soms onbegrijpelijk.

"Ook ik vond het soms lastig te volgen. " De wetenschapper had na de eerste golf, in de zomer van 2020, zulke grote zorgen over de aanpak van het coronavirus dat hij met enkele andere virusexperts een brandbrief schreef aan premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Hij zag dat het aantal virusgevallen weer opliep, de maatregelen waren afgeschaald en het kabinet nog geloofde in groepsimmuniteit, oftewel het virus gecontroleerd zijn gang laten gaan en zo te laten uitrazen.

Baidjoe vond dat onverstandig, omdat er nog geen vaccin was. De belangrijkste boodschap in de brandbrief: 'wacht niet met maatregelen'. Het kabinet pakte het advies niet meteen op en vervolgens richtte Baidjoe het Red Team Covid 19 NL op als kritische tegenhanger van het Outbreak Management Team (OMT). Hij noemt de oprichting "geen lichte beslissing".

Maar toch was het nodig, vindt hij, omdat er "kritische reflectie" nodig was. Baidjoe benadrukt ook dat het kabinet te weinig aandacht had voor de verspreiding van het virus onder sociaal lagere klassen, waar corona-adviezen niet altijd terechtkwamen. Epidemioloog Baidjoe vertelt over de eerste periode van de uitbraak van het coronavirus, al in december 2019 gesignaleerd op een website van kritische experts.

Hij zat toen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zag dat bij een conferentie over corona in januari 2020 een "verschillend gevoel van urgentie" was





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Baidjoe Coronacrisis Kabinet Communicatie Outbreak Management Team Red Team

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