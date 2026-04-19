Babypotjes met rattengif uit Oostenrijkse schappen; merk Hipp roept producten terug

Een angstaanjagende ontdekking in Oostenrijk: potjes babyvoeding van het merk Hipp, met de smaak aardappel-wortel, zijn uit de schappen gehaald nadat in één exemplaar rattengif werd aangetroffen. De politie waarschuwt dat dit potentieel levensgevaarlijke gif ook in andere potjes kan zitten. Hipp heeft de babyvoeding uit voorzorg teruggeroepen, terwijl een onderzoek in Duitsland aan de basis ligt van deze alarmerende situatie.

In Oostenrijk hebben de autoriteiten met onmiddellijke ingang potjes babyvoeding van de schappen gehaald. De reden is een uiterst verontrustende vondst: in een van de maaltijden, specifiek die van het gerenommeerde merk Hipp met de smaak aardappel-wortel, is rattengif aangetroffen. De politie slaat alarm en waarschuwt de bevolking dat deze gevaarlijke en potentieel dodelijke stof ook in andere potjes van hetzelfde product kan voorkomen.

Als voorzorgsmaatregel heeft het van oorsprong Duitse merk Hipp besloten om de betreffende babyvoeding per direct terug te roepen van de markt. Deze drastische stap volgt op een tip die voortkwam uit een lopend onderzoek in Duitsland, aldus de Oostenrijkse politie in haar officiële verklaring. Deze tip wees erop dat in de omgeving van Eisenstadt, een stad gelegen op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, vergiftigde babyvoeding in omloop zou kunnen zijn. Op basis van deze informatie heeft de recherche ter plaatse een potje in beslag genomen. Na uitvoerig onderzoek is onomstotelijk vastgesteld dat dit specifieke potje inderdaad rattengif bevatte, zo maakte de politie gisteravond bekend. Volgens het Oostenrijkse Agentschap voor Gezondheid en Voedselveiligheid (AGES), dat zich buigt over dit soort zaken, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een poging tot afpersing gericht tegen de fabrikant van de voedingsproducten. Dit wordt ook gemeld door diverse Oostenrijkse en Duitse media. Een woordvoerder van Hipp heeft de situatie omschreven als een 'externe criminele daad', zo rapporteert het Duitse persbureau DPA. De ernst van de situatie wordt benadrukt door de waarschuwing van de woordvoerder: 'Het consumeren van zelfs maar één van deze kleine potjes kan levensbedreigend zijn.' De exacte omvang van deze vergiftigingen blijft echter vooralsnog onduidelijk. Aanvankelijk leek het erop dat ook twee supermarkten in Tsjechië getroffen waren, aangezien AGES dit bericht op zijn website plaatste. Dit bericht verdween echter later weer van de officiële kanalen. Vervolgens heeft de lokale politie van Burgenland, de deelstaat waar Eisenstadt onder valt, gemeld dat er in zowel Tsjechië als Slowakije verdachte potjes met een 'giftige toevoeging' in beslag zijn genomen. Deze informatie, hoewel nog in onderzoek, voegt een extra laag van zorg toe aan deze alarmerende ontwikkeling en onderstreept de noodzaak van waakzaamheid bij zowel consumenten als autoriteiten. De situatie vereist nauwlettende opvolging en een gecoördineerde internationale aanpak om verdere escalatie te voorkomen en de volksgezondheid te waarborgen. Het vertrouwen in babyvoeding, een essentieel product voor de veiligheid en groei van de jongste generatie, is hiermee ernstig geschaad. Het is cruciaal dat de daders van deze laffe en criminele daad zo snel mogelijk worden opgespoord en berecht, zodat dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. De betrokken autoriteiten zetten alles op alles om de verspreiding van de vergiftigde producten te stoppen en alle potentieel getroffen consumenten te informeren. De terugroepactie van Hipp is een essentiële stap, maar de bredere impact en mogelijke verspreiding over grenzen heen vereisen voortdurende alertheid en samenwerking tussen de nationale voedselveiligheidsagentschappen en politiediensten in heel Europa. Consumenten worden dan ook dringend geadviseerd om attent te zijn op de specifieke productvariant en deze niet te gebruiken, maar veilig af te voeren of terug te brengen naar de winkel. De nasleep van dit incident zal ongetwijfeld leiden tot een hernieuwd debat over de veiligheid van voedselproductieketens en de effectiviteit van controlesystemen, met name wanneer het gaat om producten die bestemd zijn voor de meest kwetsbare groep in de samenleving: jonge kinderen





