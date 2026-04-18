Baas pleit voor tactische aanpassing: Steur minder vaak in balbezit voor meer ruimte

Youri Baas, verdediger van Ajax, wil dat Sean Steur minder vaak de bal opeist, zodat Baas zijn passingkwaliteiten vanuit de verdediging beter kan benutten en zo meer ruimte kan creëren voor het aanvallende spel. De tekst bespreekt ook de opmerkelijke veerkracht van Vitesse en de verdiensten van trainer Alex Pastoor.

Youri Baas , de veelbelovende linksback van Ajax , pleit voor een tactische verschuiving in het spel van zijn ploeg, met name rondom middenvelder Sean Steur . Baas stelt dat Steur zich minder vaak in balbezit moet begeven, zodat hijzelf zijn kwaliteiten in het opbouwen van achteruit beter kan etaleren.

Baas, die regelmatig wordt geprezen om zijn precieze lange passes, is constant op zoek naar openingen om medespelers te bereiken. Hij is echter sterk afhankelijk van de bewegingen en loopacties van zijn teamgenoten om die passes effectief te laten landen. 'Sean is bijvoorbeeld iemand die heel graag de bal wil, dus van nature komt hij vaak in de bal', verklaart Baas. Hij adviseert Steur dan ook: 'Ik zeg vaak tegen hem dat hij weg moet blijven, want dan creëert hij ook een betere positie voor zichzelf.'

Baas legt verder uit dat het tactisch slim is om de balbezitter te laten indribbelen en te wachten op de reactie van de tegenstander. 'Als je indribbelt, wacht je tot de tegenstander iets doet, zoals op mij uitstappen. Daardoor komt er ergens anders meer ruimte. De vraag is dan: hoe lang wacht je? Dat is het leuke spel.'

De verdediger van Ajax verheugt zich enorm op het moment dat hij de bal vanuit de verdediging naar het middenveld kan spelen. Hij ziet dit als een essentieel onderdeel van moderne voetbaltactiek. 'Niet alleen bij mezelf, maar iemand als Daley (Blind, red.) is een master in dat soort passes', complimenteert Baas. Hij benadrukt de impact van dergelijke passes: 'Je snijdt met één bal bijna door een hele defensie heen.'

Baas erkent dat deze passes niet constant toepasbaar zijn, omdat de as van het veld vaak goed verdedigd wordt. 'Deze passes kunnen niet heel vaak in de wedstrijd, want meestal staat de as wat meer gesloten. Maar als de ruimte er ligt, dan moet je hem wel spelen. Dat heb je of dat heb je niet.'

Deze visie op het spel sluit aan bij de voetbalfilosofie die in het verleden door Johan Cruijff werd gepromoot, waarbij de nadruk lag op slim positiespel en het creëren van ruimte door beweging zonder bal.

In een andere, zij het losstaande, context wordt de veerkracht van Vitesse geprezen. De club stond bijna op het punt failliet te gaan, maar de spelers en staf toonden een ongelooflijke vechtlust, waardoor Vitesse volgend seizoen mogelijk weer in de Eredivisie te bewonderen is. 'Alvast heel veel succes gewenst Arnhemmers', luidt de felicitatie. Ook wordt coach Alex Pastoor genoemd voor zijn prestaties. Hij slaagde erin om met Almere City te promoveren en vervolgens, met een pragmatische speelstijl gebaseerd op de lange bal, de ploeg in de Eredivisie te houden. Ondanks dat hij misschien geen wereldtrainer wordt genoemd, wordt wel erkend dat hij 'het onmogelijke heeft gedaan' en 'wat credits mag krijgen voor zijn prestaties'.

De tekst haalt ook kort uit naar een ongenoemde persoon die wordt bekritiseerd om zijn vermeende wijsheid, ondanks weinig inbreng, en er wordt gesuggereerd dat deze persoon geen goede match zou zijn voor Ajax. Tot slot wordt er een sneer uitgedeeld aan iemand die constant negatief is over Amsterdam, wat als 'zielig' wordt bestempeld, zelfs door niet-Ajacieden





