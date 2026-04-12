AZ zet Heerenveen met duidelijke overwinning weer op de grond

AZ heeft in een enerverende wedstrijd sc Heerenveen met 3-0 verslagen. Sven Mijnans was de grote uitblinker met twee vroege doelpunten. Heerenveen kon de achterstand niet meer goedmaken.

AZ heeft sc Heerenveen op overtuigende wijze met beide benen weer op de grond gezet tijdens een wedstrijd die bol stond van de vroege actie en beslissende momenten. De Friezen, die in de aanloop naar deze confrontatie vier van de laatste zes wedstrijden wisten te winnen, kwamen in Alkmaar bedrogen uit, met een duidelijke 3-0 nederlaag als resultaat.

Sven Mijnans speelde een cruciale rol in de vroege fase van de wedstrijd, waarbij hij met twee doelpunten de toon zette en de basis legde voor de uiteindelijke overwinning van AZ. Het was een wedstrijd waarin AZ vanaf het begin dominant was en de intentie toonde om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Al in de derde minuut kreeg sc Heerenveen een uitgelezen kans om de score te openen, maar deze werd helaas niet benut. De spanning was om te snijden, wetende dat elke gemiste kans potentieel kostbaar kon zijn. Slechts drie minuten later werd de netten wel gevonden door AZ. Een krachtig schot van Sven Mijnans, waarbij de bal nog van richting veranderde, verschalkte doelman Bernt Klaverboer en zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. De snelle treffer gaf AZ de nodige energie en zelfvertrouwen.De wedstrijd leek al vroeg eenrichtingsverkeer te worden, want slechts een minuut later vond Mijnans opnieuw het net. Ditmaal resulteerde een scherp schot in een 2-0 voorsprong voor AZ, en dat na nog geen tien minuten speeltijd. De snelle achterstand was een flinke domper voor Heerenveen en bracht hen in een lastige positie. Hoewel de vroege treffers van Mijnans de wedstrijd in de basis beslisten, bleef Heerenveen vechten om terug in de wedstrijd te komen. Na de rust probeerden de Friezen zich te herpakken en toonden ze veerkracht. De ploeg creëerde mogelijkheden, waaronder een schot van Oliver Braude dat de paal raakte, en ook uit standaardsituaties werd er gevaar gesticht. Het was duidelijk dat Heerenveen alles op alles zette om de achterstand te verkleinen. De wedstrijd bleef spannend, maar de veerkracht van AZ was te groot. Halverwege de tweede helft viel de definitieve beslissing. Parrott zette een indrukwekkende individuele actie op en schoot de bal overtuigend in het doel, waardoor de score op 3-0 werd gebracht. Met deze treffer was het verzet van Heerenveen definitief gebroken.Deze overwinning was van groot belang, gezien de positie van beide teams op de ranglijst. AZ consolideert met deze overwinning zijn positie en loopt vier punten uit op Heerenveen. De ploeg staat nu op de zesde plaats en krijgt enige lucht in de competitie. Voor Heerenveen daarentegen betekent deze nederlaag dat ze genoegen moeten nemen met de achtste plaats. De wedstrijd toonde de kracht en efficiëntie van AZ, terwijl Heerenveen hard werd geconfronteerd met de realiteit van het voetbal: een gemiste kans kan het verschil maken, zeker wanneer de tegenstander effectief is. De vroege doelpunten van Mijnans waren cruciaal en gaven AZ het momentum om de wedstrijd te controleren. De veerkracht van Heerenveen was prijzenswaardig, maar de kwaliteit en vastberadenheid van AZ bleken uiteindelijk te sterk. De overwinning is een belangrijke stap voor AZ in de strijd om een hogere positie in de Eredivisie en onderstreept hun ambities voor het seizoen. De focus voor Heerenveen zal nu liggen op het verbeteren van de prestaties en het terugkeren naar de overwinning om de verloren punten te compenseren





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'AZ heeft zich niet bij de club, niet bij mij en niet bij mijn management gemeld'Robin Veldman is (nog) niet benaderd om de nieuwe trainer te worden van AZ. Dat laat de oefenmeester van SC Heerenveen weten tegenover Voetbal International . Er zijn wél andere clubs die zich hebben gemeld bij het management van Veldman.

Read more »

Wéér blessure Ajax-huurling: 'Doet mij als mens, trainer en liefhebber pijn'Het seizoen van Ajax-huurling Amourricho van Axel Dongen is ten einde. Dat melden zowel de Leeuwarder Courant als Voetbal International . De aanvaller speelt dit seizoen bij sc Heerenveen, kwam al weinig in actie, maar is door een bovenbeenblessure nu definitief uitgespeeld.

Read more »

Jan Keizer heeft gemengde gevoelens over afscheid Rob de NijsBZN-boegbeeld Jan Keizer heeft gemengde gevoelens over het laatste optreden van Rob de Nijs. Dat meldt hij zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Keizer zegt dat hij stopt met optreden als hij er 'als een oude man' bij moet zitten.

Read more »

Heerenveen mikt op Europees voetbal: 'Mathematisch is alles mogelijk'SC Heerenveen staat voor een cruciale slotfase in de Eredivisie, met de focus op Europese kwalificatie. De coach houdt de voetjes op de grond, maar de hoop bij de supporters leeft volop.

Read more »

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema net niet naar 'last chance heat' in ThialfJasper Iwema mist de 'last chance heat' in de laatste WK-ronde IJSSPEEDWAY in Heerenveen en eindigt als elfde in de eindstand. De Zweed Niclas Kallin Svensson wint de wereldtitel.

Read more »

Bliksemstart AZ tegen Heerenveen • Twee keer MijnansIn dit liveblog volgen we de 30ste speelronde van de eredivisie, met onder meer de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord.

Read more »