AZ beëindigt een dertienjarige prijzendroogte door NEC in de KNVB Bekerfinale met 5-1 te verslaan. Een tactisch meesterplan van Leeroy Echteld zorgt voor een droomafscheid voor technisch directeur Max Huiberts.

AZ heeft zondag in een kolkende Kuip geschiedenis geschreven door NEC Nijmegen met een verpletterende 5-1 zege te verslaan in de finale van de KNVB Beker. Deze overwinning markeert het einde van een dertien jaar durende prijzendroogte voor de Alkmaarders, die hiermee de befaamde Dennenappel voor de vijfde keer in hun clubhistorie omhoog mogen tillen.

Het succes wordt breed uitgemeten in de media, waarbij de lof vooral uitgaat naar de interim-trainer Leeroy Echteld, die door zijn gedurfde tactiek en uitstekende manmanagement de Alkmaarse formatie naar een ongekend hoog niveau tilde. Echteld, die eerder al een risicovolle beslissing nam door zijn A-elftal rust te geven tijdens de Conference League, zag zijn keuzes in Rotterdam dubbel en dwars beloond. Het fysiek ijzersterke AZ domineerde vanaf de eerste minuut en liet de revelatie van dit seizoen, NEC, geen moment in de wedstrijd komen. Het middenveld, gevormd door de ervaren Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Kees Smit en de creatieve Sven Mijnans, heerste op alle fronten over het veld. Naast de tactische overwinning van Echteld wordt de bekerwinst gezien als de ultieme bekroning op het werk van technisch directeur Max Huiberts. Gedurende zijn lange ambtstermijn wist Huiberts voor honderden miljoenen aan spelers te verkopen, maar de felbegeerde zilvervloot bleef in zijn tijdperk pijnlijk lang uit. Met deze bekerfinale neemt hij op de meest glorieuze wijze afscheid. Analisten wijzen erop dat de tactische blauwdruk van Echteld de zwaktes van NEC genadeloos blootlegde. De Nijmegenaren, die dit seizoen in de Eredivisie nog zo lastig te verslaan bleken, werden volledig in de tang genomen door de compacte defensie van AZ en de dodelijke counters van de Alkmaarse voorhoede. Vooral de rol van Ro-Zangelo Daal was opvallend; de flankspeler, die eerder nog disciplinair werd aangepakt, groeide in De Kuip uit tot een van de gevaarlijkste aanvallers van de eerste helft. Voor NEC is de nederlaag van 5-1 een bittere pil die hard aankomt. Het is voor de club uit Nijmegen de zesde verloren bekerfinale in de clubgeschiedenis, wat door supporters en analisten als een nieuw trauma wordt bestempeld. Ondanks het pijnlijke resultaat was er vanuit de voetbalwereld ook veel waardering voor de massale opkomst en de sfeervolle acties van de Nijmeegse aanhang, die met prachtige spandoeken en kleuren het stadion domineerden. Terwijl men in Alkmaar de overwinning viert als de definitieve stap richting een vaste plek bij de traditionele top vier van Nederland, blijft het in Nijmegen stil. De zout-in-de-wonden-opmerkingen van rivaliserende clubs uit de regio konden echter niet ontbreken na het laatste fluitsignaal. Desalniettemin blijft het sportieve oordeel overeind: AZ was zondag simpelweg de betere partij en heeft met deze overwinning het imago van de club in één klap volledig opgepoetst, waardoor een wisselvallig seizoen alsnog de boeken ingaat als een zeer geslaagd voetbaljaar





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ NEC KNVB Beker Leeroy Echteld Max Huiberts

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

AZ troeft NEC af in zinderende finale en pakt vijfde KNVB Beker in clubhistorieAZ heeft de 108ste editie van de KNVB Beker op zijn naam geschreven. In de finale zondagavond was de ploeg van Leeroy Echteld met 5-1 te sterk voor NEC na doelpunten van Mees de Wit, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit en Troy Parrott. Het is de vijfde keer dat de Alkmaarders de beker winnen.

Read more »