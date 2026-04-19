AZ Verovert KNVB Beker en Beïnvloedt Europese Tickets; Grote Gevolgen voor Feyenoord en Sparta

AZ heeft met een ruime overwinning op NEC de KNVB Beker gewonnen, wat leidt tot directe kwalificatie voor de Europa League. Dit heeft belangrijke implicaties voor Feyenoord en Sparta, die nu kans maken op play-offs voor Europees voetbal.

AZ heeft zondagavond met een indrukwekkende 5-1 overwinning op NEC de KNVB Beker gewonnen, wat voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis een glansrijk moment betekent. Deze triomf heeft directe en ingrijpende gevolgen voor de verdeling van de Europese voetbaltickets voor het komende seizoen, met name voor Feyenoord en Sparta . Waar AZ vorig seizoen nog de finale verloor van Go Ahead Eagles, was het ditmaal wel raak en werd NEC met ruime cijfers verslagen.

De doelpuntenmakers voor AZ waren onder meer oud-Spartaan Sven Mijnans en de voormalige Excelsior-spits Troy Parrott. Bij het verliezende NEC stonden voormalig Feyenoorder Jordy Clasie in de basis, naast Bryan Linssen en Philippe Sandler. Als bekerwinnaar is AZ verzekerd van een directe plek in de Europa League van het volgende seizoen. Een uitzondering hierop zou zich enkel voordoen indien AZ de tweede of derde plaats in de Eredivisie zou bemachtigen, wat recht geeft op deelname aan de Champions League of de voorronde daarvan. Gezien de huidige zesde plaats van AZ in de ranglijst met 48 punten, slechts zes en zeven punten achter NEC (derde) en Feyenoord (tweede) respectievelijk, en met slechts vier speelrondes resterend, lijkt dit scenario echter niet realistisch. De komende wedstrijden, waaronder een uitwedstrijd tegen Feyenoord op 10 mei, lijken voor AZ daardoor minder cruciaal te worden in de strijd om de hogere posities. De virtuele ticketverdeling voor Europees voetbal ziet er momenteel als volgt uit: PSV staat bovenaan met 74 punten en een ticket voor de Champions League. Feyenoord volgt met 55 punten op de tweede plaats, eveneens goed voor Champions League-deelname. NEC bezet de derde plaats met 54 punten en kwalificeert zich voor de derde voorronde van de Champions League. FC Twente staat vierde met 53 punten en krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Ajax bevindt zich op de vijfde plaats met 51 punten en mag deelnemen aan de play-offs. AZ, als bekerwinnaar, staat op de zesde plaats met 48 punten en is verzekerd van een Europa League-ticket. Daaronder staan FC Utrecht (44 punten), Heerenveen (44 punten) en FC Groningen (42 punten), die zich allen plaatsen voor de play-offs. Sparta sluit de top 10 af met 42 punten, wat momenteel het einde van hun seizoen betekent. De play-offs bieden een kans op deelname aan de tweede voorronde van de Conference League, waarvoor nog één ticket te vergeven is. Het grootste directe gevolg van de bekerwinst van AZ betreft Feyenoord. De kans dat Feyenoord op een vierde of vijfde plaats eindigt, terwijl AZ de top 3 zou behalen, is nagenoeg nihil. Na de aanstaande speelronde zou dit zelfs theoretisch onmogelijk kunnen worden. Voor Sparta daarentegen betekent de bekeruitslag een kans op Europees voetbal. Door de negende plaats te bereiken, mogen de Rotterdammers deelnemen aan de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League. Hiervoor moeten ze echter nog één plaats stijgen, momenteel bezet door FC Groningen dankzij een beter doelsaldo. Het gat naar de nummer elf, Go Ahead Eagles, bedraagt echter al zes punten, waardoor Sparta hoop mag blijven koesteren op een Europese route. De play-offs om dit Conference League-ticket worden beslist in één wedstrijd. Met de huidige stand zou de nummer 9 thuis spelen tegen de nummer 5, en de nummer 8 tegen de nummer 7. De winnaars van deze halve finales treffen elkaar op zondag 24 mei in de finale. Een complicatie zou kunnen ontstaan als Ajax deelneemt aan de play-offs, aangezien de Johan Cruijff ArenA dan mogelijk niet beschikbaar is vanwege een concertreeks van Harry Styles. Echter, met nog vier wedstrijden te gaan, is dit nog toekomstmuziek. De ontknoping van de competitie, waarin deze cruciale duels plaatsvinden, is live te volgen op Radio Rijnmond





