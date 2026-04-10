AZ verliest kansloos van Shakhtar Donetsk en zet Conference League-avontuur op losse schroeven

AZ heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League, waardoor de kansen op een plek in de halve finales minimaal lijken. De Nederlandse pers is kritisch en wijst op de zware opgave voor AZ in de return. De focus verschuift al naar de bekerfinale tegen NEC.

AZ heeft een zware avond beleefd in Krakau, waar het met 3-0 verloor van Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League . De Nederlandse pers is eensgezind in haar oordeel: een wonder is nodig om volgende week de halve finales te bereiken. De nederlaag lijkt een abrupt einde te betekenen van het Europese avontuur voor de Alkmaarders, die momenteel de enige Nederlandse vertegenwoordiger zijn in een Europese competitie.

De krantenanalisten verwachten dat AZ het lastig zal krijgen om de achterstand goed te maken, waarbij de Oekraïense landskampioen een maatje te groot lijkt. De wedstrijd werd gespeeld in ijskoude omstandigheden, wat de prestatie van beide teams beïnvloedde. De tactische keuzes en de individuele kwaliteiten van de spelers werden door de analisten onder de loep genomen, met bijzondere aandacht voor de Braziliaanse invloed bij Shakhtar. \De focus van AZ lijkt inmiddels al verschoven te zijn naar andere belangrijke wedstrijden, met name de bekerfinale tegen NEC die slechts drie dagen later op het programma staat. De kranten beschrijven dat de prioriteit ligt bij het behouden van de spelers in goede gezondheid, gezien de cruciale bekerfinale. Het zou een passend afscheidscadeau kunnen zijn voor technisch directeur Max Huiberts, die vertrekt na een periode waarin veel geld werd verdiend, maar geen hoofdprijzen werden gewonnen. De analisten benadrukken het belang van de bekerfinale voor de club en de supporters. Er werd tevens gewezen op de lange periode waarin AZ stand hield, voordat de tegendoelpunten vielen. De snelle opeenvolging van doelpunten maakte het bereiken van de halve finale van de Conference League een vrijwel onmogelijke opgave. De Braziliaanse invloed binnen Shakhtar Donetsk bleek een cruciale factor te zijn in het overweldigen van de Alkmaarse defensie. \De Nederlandse pers benadrukte de tactische keuzes van beide coaches en de prestaties van individuele spelers. De Braziliaanse invloed bij Shakhtar, met zeven Brazilianen in de basis, maakte duidelijk dat AZ een zware tegenstander trof. De blessure van Kees Smit in de eerste helft, die ondanks de pijn bleef doorspelen, kreeg aandacht. De kranten benadrukken ook de tactische aanpak van AZ, met een vijfmansverdediging die de defensieve taken extra benadrukte. Kortom, de wedstrijd toont een momentopname van het Europese voetbal, met de nadruk op de huidige krachtsverhoudingen en de uitdagingen die AZ moet overwinnen. De uiteindelijke uitslag en de analyse ervan markeren een cruciaal moment in de Europese campagne van AZ





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ-fans laten kwartfinale Conference League tegen Shakhtar Donetsk massaal schietenAZ speelt donderdag de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt het uitduel afgewerkt in het Poolse Kraków, waar er slechts 190 meegereisde fans aanwezig zullen zijn om de Alkmaarse formatie aan te moedigen.

Onrust bij AZ voor Conference League-duel tegen Shakhtar DonetskDe voorbereiding van AZ op de Conference League-kwartfinale tegen Shakhtar Donetsk verloopt niet zonder problemen. Trainer Leeroy Echteld was boos na een late aankomst van enkele spelers op de training in Krakau.

AZ staat voor vrijwel onmogelijke opgave na keiharde nederlaag bij Shakhtar DonetskAZ heeft het heenduel met Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League donderdagavond met duidelijke cijfers verloren. In het Poolse Krakau, waar de wedstrijd vanwege de oorlog in Oekraïne werd gespeeld, werd het 3-0 voor de Oekraïners. De return is volgende week donderdag om 18:45 uur in Alkmaar.

Wouter Goes baalt van nederlaag AZ tegen Shakhtar Donetsk en reflecteert op eigen foutenWouter Goes, de centrale verdediger van AZ, blikt terug op de verloren wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Hij erkent openlijk zijn persoonlijke fouten en de impact daarvan. Daarnaast wordt de afwezigheid van Ro-Zangelo Daal besproken, en de reacties op de nederlaag in relatie tot de Europese coëfficiënten en de bredere context van voetbal en politiek.

