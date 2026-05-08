AZ verlengt contract met Leeroy Echteld als hoofdtrainer voor twee jaar

AZ heeft besloten om Leeroy Echteld aan te houden als hoofdtrainer voor de komende twee seizoenen. Echteld, die eerder dit jaar als interim-coach werd aangesteld, heeft de club naar succes geleid, waaronder het winnen van de KNVB-beker en het bereiken van de kwartfinales van de Conference League.

Hij heeft een verbintenis voor twee jaar getekend. Echteld begon zijn avontuur bij AZ met een gelijkspel tegen Excelsior, maar al snel begon het weer te draaien bij de Alkmaarders. Onder zijn leiding bereikten ze de kwartfinales van de Conference League en wonnen ze de KNVB-beker. Toen Echteld instapte stond AZ op de achtste plaats, maar inmiddels staat de club zesde.

'Natuurlijk was het winnen van de beker een absoluut hoogtepunt. Daarmee hebben de spelers zichzelf in de geschiedenisboeken gespeeld', aldus Echteld op de clubwebsite.

'Tegelijkertijd zie ik dat er ook nog veel potentie in de groep zit. We willen onder andere constanter worden over een langere termijn.

' Voordat Echteld aangesteld werd als interim, had hij Jong AZ onder zijn hoede. Hij was in zijn carrière als trainer voornamelijk actief als assistent, onder andere tussen 2023 en 2026 bij Jong Oranje. Echteld heeft een rijke ervaring in het voetbal, zowel als speler als trainer. Hij speelde onder meer voor FC Utrecht en FC Groningen voordat hij zijn loopbaan als trainer begon.

Zijn aanstelling als vaste trainer bij AZ is een bewuste keuze van de club, die gelooft in zijn visie en leiderschap. De club ziet in Echteld de juiste man om de successen van het afgelopen seizoen voort te zetten en de club naar een hoger niveau te tillen. Met zijn ervaring en kennis van de club, zowel van de jeugdopleiding als van het eerste elftal, is Echteld een ideale kandidaat om de toekomst van AZ in goede banen te leiden.

De fans zijn enthousiast over de aanstelling en kijken uit naar het nieuwe seizoen onder zijn leiding





