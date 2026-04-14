AZ-speler Smit in de schijnwerpers: Barcelona en Real Madrid in de race

De jonge AZ-speler Smit staat in de belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid. Zijn uitzonderlijke prestaties hebben de aandacht getrokken van Europese topclubs. AZ schakelde zaakwaarnemer Jorge Mendes in om de transfersom te maximaliseren.

Dinsdag. De twintigjarige AZ-speler staat al geruime tijd in de belangstelling van FC Barcelona, en deze interesse lijkt aan te houden richting de aankomende transferperiode. Verschillende bronnen, waaronder Mundo Deportivo, melden dat de prestaties van Smit dit seizoen de aandacht hebben getrokken van diverse topclubs in Europa. Deze clubs, waaronder de Catalaanse grootmacht, volgen de ontwikkeling van de jonge speler op de voet. De interesse van FC Barcelona is niet nieuw, maar de huidige vorm van Smit heeft de interesse verder aangewakkerd. Het is dan ook aannemelijk dat er in de zomer concrete stappen worden ondernomen om de speler te contracteren. De voetballer beleefde een seizoen waarin hij in de schijnwerpers kwam te staan, wat leidde tot interesse vanuit verschillende Europese topclubs. Deze aandacht komt niet als een verrassing gezien de indrukwekkende prestaties die Smit dit seizoen heeft neergezet. De clubleiding van AZ is zich bewust van de interesse en bereidt zich voor op een mogelijk vertrek van de speler. De club zal er alles aan doen om een zo hoog mogelijke transfersom te realiseren.

De interesse van Real Madrid in de Oranje-international is ook nog steeds reëel. Volgens bronnen zou Smit niet direct 'nee' zeggen tegen een transfer naar de Spaanse topclub. Dit benadrukt de aantrekkingskracht van de speler en de concurrentie die er is tussen de grote clubs om zijn handtekening. Om de maximale transfersom te realiseren, heeft AZ eerder dit jaar de hulp ingeschakeld van de bekende zaakwaarnemer Jorge Mendes. Deze move laat zien dat AZ er alles aan doet om de best mogelijke deal voor de club en de speler te bewerkstelligen. Smit heeft nog een contract tot medio 2028 bij AZ, wat de positie van de club in de onderhandelingen verstevigt. Er wordt echter algemeen verwacht dat Smit komende zomer een transfer zal maken. AZ zou naar verluidt minimaal 60 miljoen euro verlangen voor het talent. De combinatie van zijn jonge leeftijd, zijn talent en de interesse van topclubs maakt Smit een begeerde speler op de transfermarkt. De club zal moeten afwegen welke opties het meest voordelig zijn, zowel financieel als voor de toekomst van het team.

Naast de transfergeruchten rond Smit, wordt er ook aandacht besteed aan andere gebeurtenissen in de voetbalwereld. De nieuwste aflevering van VP's Willem&Wessel bespreekt de beslissingen van scheidsrechter Gözübüyük, de situatie van PSV-ster Saibari en een tip voor Ihattaren. Er wordt ook gereageerd op opmerkingen over incidenten en controversiële situaties, waaronder de reacties op de zoon van Genee die op het veld stond. Verder wordt er stilgestaan bij de prestaties van Vitesse, die ondanks puntenaftrek mogelijk toch nog de play-offs kunnen bereiken. Er wordt ook commentaar geleverd op de houding van spelers en bestuurders die van nationaliteit willen veranderen. In de media zijn er discussies over de incidenten in Argentinië.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ Smit FC Barcelona Real Madrid Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Deur gaat open voor Endrick: Real Madrid mikt op verkoop van concurrent-spits'Er komt meer ruimte voor Endrick in de selectie van Real Madrid. Volgens The New York Times is De Koninklijke namelijk van plan om na dit seizoen afscheid te nemen van Gonzalo García, spits én concurrent van Endrick in de Spaanse hoofdstad.

Read more »

FC Barcelona voltooit comeback tegen Atlético Madrid en bereikt halve finale Champions LeagueFC Barcelona weet na een 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid om te draaien. De Catalanen toonden veerkracht en wisten zich te plaatsen voor de halve finale.

Read more »

FC Barcelona staat voor een zware opgave in de Champions League tegen Atlético MadridAdvertorial over de aankomende wedstrijd tussen FC Barcelona en Atlético Madrid, met een focus op de achterstand van Barcelona en de kansen voor de returnwedstrijd. Er wordt ook aandacht besteed aan een speciale welkomstactie van BetCity en de risico's van online gokken.

Read more »

UEFA bewaakt duel Atlético Madrid - FC Barcelona na protestDe UEFA volgt het Champions League duel tussen Atlético Madrid en FC Barcelona op de voet. Na een protest van Barça over arbitrale beslissingen in de heenwedstrijd, heeft de UEFA maatregelen getroffen, waaronder het aanstellen van Clément Turpin als scheidsrechter en de aanwezigheid van Roberto Rosetti. Ook werd een klacht van Barça over de staat van het veld verworpen.

Read more »

UEFA wijst klacht Barcelona voor vermeende handsbal Atlético Madrid afAtlético-verdediger Pubill pakte de bal in zijn handen om een doeltrap te nemen, terwijl Barcelona vindt dat die al was genomen door de doelman.

Read more »

UEFA wijst klacht Barcelona voor vermeende handsbal Atlético Madrid afAtlético-verdediger Pubill pakte de bal in zijn handen om een doeltrap te nemen, terwijl Barcelona vindt dat die al was genomen door de doelman.

Read more »