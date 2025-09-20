AZ-speler Daal kiest voor Nederlands elftal boven Curaçao

Vleugelspits Daal van AZ kiest ervoor om niet voor Curaçao uit te komen in de kwalificaties voor het WK 2026. De speler focust zich op zijn droom: het Nederlands elftal.

Curaçao hervat in oktober de kwalificatiestrijd voor het WK 2026 , maar AZ-vleugelspits Daal kiest voor een andere route in zijn interlandcarrière, met een duidelijke focus op het Nederlands elftal. Daal , die recent debuteerde voor Jong Oranje , heeft aangegeven dat zijn ambitie ligt in het bereiken van het 'grote' Oranje. De interesse vanuit Curaçao , onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, was er wel degelijk, maar de speler ziet zijn toekomst elders.

Het contact vanuit Curaçao kwam niet van Advocaat zelf, maar van de teammanager. Dit contact vond plaats enkele weken voordat Daal werd opgeroepen voor Jong Oranje. De teammanager liet weten dat ze Daal graag bij de selectie zouden willen hebben voor de komende kwalificatiewedstrijden. Daal heeft deze interesse met waardering ontvangen, maar heeft tegelijkertijd zijn ambitie benadrukt om uit te komen voor het Nederlands elftal. Hij heeft aangegeven dat hij alles zal geven om dit doel te bereiken. De jonge aanvaller ziet zijn toekomst in het bereiken van het hoogste niveau in het voetbal. De speler zelf is erg realistisch over zijn keuzes en de route die hij bewandelt. \Daal maakte anderhalve week geleden zijn debuut voor Jong Oranje in de oefenwedstrijd tegen Israël, die eindigde in een 2-2 gelijkspel. Bondscoach Michael Reiziger stelde Daal direct op in de basis. De 21-jarige linksbuiten is dit seizoen een vaste waarde bij AZ, wat zijn snelle ontwikkeling onderstreept. De start in de basis van Jong Oranje was een bevestiging van zijn kwaliteiten en een stimulans om verder te groeien. 'Ik was al trots dat ik werd geselecteerd voor Jong Oranje', aldus Daal. 'Als je dan ook meteen in de basis mag starten, is dat natuurlijk helemáál mooi. Het was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg ben.' Hij beschouwt zijn selectie en basisplaats als een bevestiging dat hij op de juiste weg is en zijn inspanningen worden beloond. De jonge voetballer beseft dat de weg naar het Nederlands elftal lang en veeleisend is, maar hij is vastberaden om de nodige inspanningen te leveren om zijn droom te verwezenlijken. De beslissing van Daal om niet voor Curaçao uit te komen, toont zijn vastberadenheid en zijn heldere focus op het bereiken van zijn ultieme doel. Zijn debuut bij Jong Oranje heeft zijn zelfvertrouwen verder vergroot en hem extra motivatie gegeven om door te gaan. \De situatie rond Daal illustreert de complexiteit van internationale voetbalcarrières, waarbij spelers soms voor moeilijke keuzes staan. De interesse vanuit Curaçao toont aan dat Daal over talent beschikt dat ook op het internationale toneel wordt gewaardeerd. De keuze voor het Nederlands elftal is echter een persoonlijke beslissing, gebaseerd op zijn ambities en langetermijndoelen. De weg naar het Nederlands elftal is natuurlijk niet gemakkelijk. De concurrentie is hevig, en Daal zal hard moeten werken om zijn plek te verdienen. Maar met zijn talent, vastberadenheid en de ervaring die hij opdoet bij AZ en Jong Oranje, heeft hij zeker potentie om zijn droom te verwezenlijken. Zijn verhaal dient als voorbeeld voor andere jonge spelers met ambitie. De focus en de duidelijke doelstellingen die Daal voor ogen heeft, zijn inspirerend en kunnen hem helpen om zijn volledige potentieel te bereiken. De komende periode zal cruciaal zijn voor zijn ontwikkeling en zijn kansen om de stap naar het Nederlands elftal te maken. De fans van het Nederlands elftal en AZ kijken dan ook met interesse uit naar zijn verdere prestaties





Daal AZ Curaçao Nederlands Elftal Jong Oranje WK 2026

