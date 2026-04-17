AZ's Tactiek Leidt tot Kritiek: B-Elftal in Europa voor Bekerfinale

AZ-trainer Lee-Roy Echteld krijgt de volle laag na de uitschakeling in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. De focus op de bekerfinale tegen NEC leidde tot een sterk gereduceerde opstelling, wat op veel kritiek stuitte bij zowel media als fans. De Europese campagne werd gezien als een opoffering, waarbij de club zich bij voorbaat neerlegde bij de uitschakeling.

De kritiek op AZ na de uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk is niet mals. Niet zozeer vanwege het vertoonde spel, maar vooral vanwege het vele rouleren van trainer Lee-Roy Echteld met de blik gericht op de bekerfinale van aanstaande zondag. De Alkmaarders capituleerden tegen Shakhtar eigenlijk al bij voorbaat, concluderen de Nederlandse ochtendkranten. Het eerste deel van het tweeluik met Shakhtar eindigde in een 3-0 nederlaag voor AZ.

De return in Alkmaar, die donderdagavond plaatsvond, werd echter geen moment een echte wedstrijd. De aanpak van het terugduel in de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk, dat in 2-2 eindigde, sloeg alles en deed de wenkbrauwen fronsen, zo wordt opgemerkt. Dit verwijst naar het veelvuldige rouleren van Echteld, die vrijwel zijn hele elftal op de schop gooide. En dat terwijl de AZ-fans toch echt het volle pond voor hun kaartjes hadden betaald. De actie van AZ schreeuwt ondanks het gelijkspel om restitutie van de tickets. Na de 3-0 nederlaag van vorige week in Krakau, capituleerde AZ dus al bij voorbaat. De eerste helft in Alkmaar wordt omschreven als een kwelling voor de fans. Het Algemeen Dagblad schrijft woorden van een soortgelijke strekking. B-elftal AZ kan geen wonderen verrichten, staat er met koeienletters in de krant. AZ-trainer Leeroy Echteld maakte al voor het duel zijn intenties duidelijk. In de opstelling was louter plaats voor spelers die normaliter niet in de basis staan. Alles om zo fit mogelijk voor de dag te komen voor de bekerfinale van zondag tegen NEC. Want waar keken de toeschouwers in Alkmaar eigenlijk precies naar? De toeschouwers van Shakhtar leek het allemaal weinig uit te maken, zij zongen de hele wedstrijd op de tribune. Die van AZ spaarden hun kelen voor zondag, wanneer ze hopelijk wel naar een wedstrijd van groot belang kijken tussen twee clubs die hun beste teams opstellen. Toch kon het AZ-publiek nog opveren in de tweede helft. Voor twee goals. Een fraaie rake vrije trap van Isak Jensen en een goal van Matej Sin. Zou het dan toch? Nee. Nu wacht NEC in de bekerfinale. Er moet gewonnen worden, stelt de in Rotterdam gevestigde krant. Want alleen dan is de B-opstelling van gisteravond gerechtvaardigd. Ook de media plaatsen vraagtekens bij de keuzes van Echteld. Een serieuze poging om Shakhtar Donetsk op miraculeuze wijze uit te schakelen, ondernam AZ donderdagavond niet (2-2). De Europese exit was ingecalculeerd. Trainer Leeroy Echteld wil maar één ding: de KNVB-beker omhooghouden. De avond van AZ wordt samengevat middels een treffende metafoor. Het was alsof het publiek zich meldde in het volkstheater voor een optreden van het sterrenensemble, maar door omstandigheden toneelgroep De Gesmolten Kaas te zien kreeg. Maar niemand geloofde echt in succes voor AZ. De spelers niet, de staf niet, zelfs het publiek niet, want het stadion was niet eens uitverkocht en de mensen accepteerden de vertoning van B-acteurs. ESPN-analisten snappen niets van AZ en noemen het een belediging voor mensen die een kaartje kopen





