De Nederlandse ochtendkranten zijn kritisch op AZ na de uitschakeling in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Trainer Lee-Roy Echteld rouleerde veelvuldig met het oog op de bekerfinale, wat leidde tot een niet-wedstrijd en woede bij fans en media.

De kritiek op AZ na de uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk is scherp. Het gaat hierbij niet zozeer om de manier van spelen, maar vooral om het veelvuldige wisselen van trainer Lee-Roy Echteld , die hiermee duidelijk de bekerfinale van zondag voor ogen had. De Alkmaarders leken zich bij voorbaat neer te leggen bij de nederlaag tegen Shakhtar, zo concluderen de Nederlandse ochtendkranten. Het eerste duel van de tweeluik met Shakhtar eindigde in een 3-0 nederlaag voor AZ.

De return in Alkmaar op donderdagavond was echter geen moment een echte wedstrijd te noemen. 'De aanpak voor het terugduel uit de kwartfinale van de Conference League met Shakhtar Donetsk (2-2) sloeg alles en deed de wenkbrauwen fronsen', zo valt te lezen. Hiermee wordt gedoeld op het ingrijpende rouleren van Echteld, die praktisch zijn gehele elftal op de schop nam. Dit terwijl de supporters van AZ de volle prijs voor hun tickets hadden betaald. De actie van AZ schreeuwt ondanks het gelijkspel om teruggave van de ticketkosten. Na de 3-0 nederlaag van vorige week in Krakau leek AZ inderdaad al op voorhand de handdoek in de ring te hebben gegooid. De eerste helft in Alkmaar wordt omschreven als 'een kwelling' voor de fans. Het Algemeen Dagblad deelt deze mening en kopt met de weinig verhullende titel: 'B-elftal AZ kan geen wonderen verrichten'. AZ-trainer Leeroy Echteld had voorafgaand aan het duel al zijn intenties kenbaar gemaakt door alleen spelers op te stellen die normaliter niet tot de basiself behoren. Het doel was duidelijk: zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen voor de bekerfinale van zondag tegen NEC. Er rees de vraag waar de aanwezige toeschouwers in Alkmaar precies naar zaten te kijken. De supporters van Shakhtar leken zich er weinig van aan te trekken en zongen de hele wedstrijd, terwijl de AZ-fans hun stemmen spaarden voor de cruciale bekerfinale tegen NEC, een wedstrijd tussen twee clubs die naar verwachting wel hun sterkste elftallen zouden opstellen. Toch kon het AZ-publiek in de tweede helft nog even opveren door twee goals. Een fraaie vrije trap van Isak Jensen en een doelpunt van Matej Sin zorgden voor kortstondige hoop, maar de comeback bleef uit. Nu richt AZ zich op de bekerfinale tegen NEC. Volgens de in Rotterdam gevestigde krant moet er gewonnen worden, want alleen dan is de keuzes van het B-elftal van de avond ervoor te rechtvaardigen. Ook het Dagblad van het Noorden plaatst vraagtekens bij de beslissingen van Echteld. 'Een serieuze poging om Shakhtar Donetsk op miraculeuze wijze uit te schakelen, ondernam AZ donderdagavond niet (2-2). De Europese uitschakeling leek ingecalculeerd. Trainer Leeroy Echteld wil maar één ding: de KNVB-beker omhooghouden.' De AZ-avond wordt treffend samengevat met een metafoor: het voelde alsof het publiek zich meldde in het theater voor een optreden van een sterrenensemble, maar door omstandigheden getuige was van een voorstelling van toneelgroep De Gesmolten Kaas. Niemand leek echter echt te geloven in succes voor AZ; niet de spelers, niet de staf, en zelfs het publiek niet, getuige het niet-uitverkochte stadion en de acceptatie van de vertoning van de B-acteurs. ESPN-analisten uitten hun verbazing en noemden de situatie een belediging voor de kaartkopers. Het feit dat Vitesse, ondanks eerdere tegenslagen, mogelijk volgend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen zal zijn, wordt als positief nieuws uit Arnhem beschouwd. Er wordt kritiek geuit op de KNVB vanwege de planning van de bekerfinale na een Europese week, met de suggestie dat deze finale na speelronde 34 gespeeld zou moeten worden. Verder wordt er commentaar geleverd op het gedrag van scheidsrechters en spelers, specifiek Vinicius van Real Madrid, waarbij extreme bewoordingen worden gebruikt. Een laatste opmerking suggereert dat de Nederlandse media hun Europese frustraties afreageren op de enige deelnemer die Europa altijd serieus neemt, met de uitzondering van de dagen voor een bekerfinale die het seizoen kan redden





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »