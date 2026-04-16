AZ's B-selectie toont veerkracht ondanks gemiste kansen

De B-selectie van AZ toonde veerkracht en een sterk spel tegen een Oekraïense opponent, ondanks een eerdere nederlaag. De focus ligt nu op de bekerfinale.

Het contrast kon nauwelijks groter zijn. Een week na de teleurstellende nederlaag in Krakau toonde de B-selectie van AZ zich van een veel betere kant tegen de Oekraïense tegenstander. Trainer Maarten Echteld sprak vol waardering uit voor de manier waarop zijn team de uitdaging aanging. De aanpak was duidelijk: na een wat stroeve openingsfase, waarin de tegenstander nog enige druk uitoefende, wist AZ de wedstrijd naar zich toe te trekken. Twee treffers, gescoord in een fase dat de ploeg steeds meer grip kreeg op het spel, gaven de thuisploeg hoop. De tactische aanpassing in de rust, met een nog aanvallendere insteek, leek zijn vruchten af te werpen en zorgde voor meer gevaar.

De momenten dat AZ zelfs op voorsprong kwam, aangetekend door Matej Sin, zorgden voor een opvallende ommekeer in de sfeer in het AFAS Stadion. Een publiek dat zich grotendeels neer had gelegd bij het einde van de Europese campagne, kreeg plotseling weer enig geloof in een langer verblijf. Echteld genoot zichtbaar van deze ommekeer en de spelvreugde die het teweegbracht. Een mogelijke derde goal, die de kansen op een sensationele comeback nog groter had gemaakt, viel er echter niet. Na de gelijkmaker, die als te snel en jammerlijk werd bestempeld, ebde het geloof weg. 'We hebben het vorige week weggegeven met te snelle tegengoals', analyseerde Echteld.

De coach werd op de proef gesteld met de vraag of het niet verleidelijk was geweest om topspelers zoals Troy Parrott, Kees Smit en Sven Mijnans in te brengen na de 2-1 voorsprong. Hij verwees echter naar gemaakte afspraken, gericht op de aankomende bekerfinale tegen NEC. 'We hebben vooraf besloten dat die jongens vandaag rust zouden krijgen', verklaarde Echteld. 'Hopelijk brengen zij hetzelfde als de jongens vanavond. Dan heb ik er vertrouwen in. We willen echt goed voor de dag komen, daarom hebben we dit plan gemaakt waar we met z'n allen achter staan.'

Ook verdediger Maxim Dekker kreeg de kans om zijn licht te laten schijnen op de wedstrijd. Hij deelde de mening dat AZ niet ver van een daadwerkelijke comeback verwijderd was. 'We gingen er vol voor, maar het was net niet genoeg', aldus Dekker. 'Na de 2-1 wilden we doordrukken voor de 3-1, helaas kregen we 'm tegen. Met iets meer geluk hadden we het spannend kunnen maken.' Deze woorden onderstrepen de gemiste kansen en de nabijheid van een ander wedstrijdresultaat, ondanks de uiteindelijke nederlaag. De wedstrijdbespreking met de coach en de spelers zal ongetwijfeld gericht zijn op het leren van deze ervaringen, met het oog op de cruciale bekerfinale en het verdere verloop van het seizoen. Het geloof in de kwaliteit van de selectie, inclusief de spelers die rust kregen, blijft echter sterk. De focus ligt nu volledig op het presteren op het hoogste niveau in de komende wedstrijden, waar de gemaakte afspraken en de teamspirit centraal staan.

De balans tussen het inzetten van de huidige selectie en het sparen van topspelers voor toekomstige belangen, is een strategische keuze die de clubverantwoordelijken met zorg hebben gemaakt. De wedstrijd tegen de Oekraïense opponent heeft ongetwijfeld waardevolle inzichten opgeleverd voor de technische staf en de spelersgroep, die de basis vormen voor verdere ontwikkeling en succes.

De veerkracht van de B-selectie, die ondanks een mindere start toch wist terug te komen en zelfs de leiding nam, is een positief signaal. Het toont aan dat de teamgeest en de tactische discipline aanwezig zijn. De gemiste kansen en de snelheid van de tegengoals na de voorsprong zijn echter punten van aandacht. De coach benadrukte de collectieve afspraken met betrekking tot het rustbeleid voor topspelers, wat de prioriteit van de club aangeeft. De bekerfinale is duidelijk een belangrijk doel en de voorbereiding daarop is leidend. De uitspraken van Dekker weerspiegelen de ambitie van de spelers om altijd het maximale te geven en de wil om te winnen, zelfs in een wedstrijd die minder prioriteit had. De volgende fase van het seizoen zal uitwijzen hoe succesvol deze strategie zal zijn, maar de inzet en de wil om te presteren zijn evident. Het is een duidelijke strategie om de belangrijkste wedstrijden met frisse krachten te kunnen spelen en zo de kansen op succes te maximaliseren.

De evaluatie van deze wedstrijd zal ongetwijfeld leiden tot verdere optimalisatie van de aanpak voor toekomstige wedstrijden. De balans tussen het ontwikkelen van jonge talenten, het managen van de fitheid van de sterspelers en het behalen van resultaten op korte en lange termijn is een complexe maar essentiële taak voor de technische staf. De volgende stappen zullen bepalen hoe AZ zich verder zal profileren in zowel nationale als internationale competities. De club lijkt een duidelijke visie te hebben op de manier waarop zij haar ambities wil realiseren, waarbij de nadruk ligt op een goed doordachte voorbereiding en een sterke teamgeest





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ Voetbal Bekerfinale Selectie Tactiek

United States Latest News, United States Headlines

