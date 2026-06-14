Ayyoub Bouaddi speelt zich met sterke WK-prestatie in de kijker van Europese top

De achttienjarige middenvelder Ayyoub Bouaddi heeft met zijn optreden voor Marokko tegen Brazilië op het WK de interesse gewekt van topclubs als PSG, Arsenal en Liverpool.

De achttienjarige middenvelder Ayyoub Bouaddi heeft tijdens de openingswedstrijd van Marokko op het WK een dusdanig sterke indruk gemaakt dat hij nu nadrukkelijk op de radar van de Europese topclubs staat.

In het duel tegen Brazilië, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel, toonde Bouaddi zijn klasse met een volwassen spel aan de bal, uitstekende positionering en een opvallende rust voor zijn leeftijd. Deze prestatie heeft de interesse van meerdere grootmachten aangewakkerd, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. Volgens Romano hebben clubs als Paris Saint-Germain, Arsenal en Liverpool al voor het WK gesprekken gevoerd met de entourage van de speler.

PSG zou al lange tijd een bewonderaar zijn van Bouaddi, hoewel de club momenteel niet actief op zoek is naar een middenvelder. Arsenal en Liverpool uit de Premier League worden eveneens genoemd als serieuze gegadigden. Romano verwacht dat de lijst met geïnteresseerden alleen maar zal groeien naarmate het toernooi vordert, zeker nu Bouaddi heeft laten zien wat hij kan tegen een topnatie als Brazilië.

Bouaddi beleefde afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak bij Lille, waar hij in alle competities tot 42 optredens kwam. Hoewel zijn statistieken met slechts één assist bescheiden lijken, wordt zijn waarde vooral bepaald door zijn technische vaardigheden, spelinzicht en mentale weerbaarheid. Lille heeft het contract van de jonge Marokkaan vlak voor het WK verlengd, waardoor de club zelf de regie heeft over een eventuele transfer.

De Fransen zijn zich bewust van de toenemende belangstelling en proberen Bouaddi zo lang mogelijk aan zich te binden. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat een van de Europese topclubs concreet wordt. De transfergeruchten hebben echter geen invloed op de focus van Bouaddi, die volledig voor het nationale team van Marokko speelt.

In een gesprek met The Athletic liet Bouaddi weten dat hij weliswaar blij is met de interesse, maar dat zijn volledige concentratie uitgaat naar het WK. Hij benadrukte dat hij en zijn teamgenoten er alles aan zullen doen om zo goed mogelijk te presteren op het mondiale podium. Deze professionele instelling wordt door velen geroemd en past bij het beeld van een speler die ondanks zijn jonge leeftijd al een opmerkelijke volwassenheid uitstraalt.

Met zijn prestaties in het shirt van Marokko heeft Bouaddi zich niet alleen in de kijker gespeeld bij de topclubs, maar ook bij voetbalfans over de hele wereld. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij een grote stap maakt in zijn carrière, maar voor nu geniet hij van het WK en de kans om zijn land te vertegenwoordigen. De komende weken zullen uitwijzen welke club uiteindelijk het geluk heeft om dit goudhaantje binnen te halen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayyoub Bouaddi Marokko WK Transfer Lille

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oranje is gewaarschuwd: Japan sinds 2018 ongeslagen tegen Europese landenJapan verdedigt zondag in het WK-duel met Oranje een ongeslagen reeks tegen Europese landen die al acht jaar standhoudt. Sinds de 3-2 nederlaag tegen België op het WK 2018 verloren The Samurai Blue niet meer van een land dat uit Europa afkomstig is.

Read more »

FC Twente houdt toptalent Ruud Nijstad uit handen van Europese grootmachtenRuud Nijstad blijft bij FC Twente. De 18-jarige verdediger, die werd begeerd door grote clubs uit binnen- en buitenland, tekent in Enschede bij tot medio 2029.

Read more »

Ayyoub Bouaddi blinkt uit op WK met Marokko tegen BraziliëDe 18-jarige Ayyoub Bouaddi, tot nu toe onbekend bij de grote voetballiefhebbers, maakte zijn WK-debuut voor Marokko en viel meteen meteen de aandacht. Zijn uitstekende spel onder leiding van coach Mohamed Ouahbi leverde lovende reacties op met name van analist Ibrahim Afellay.

Read more »

Superster Bouaddi (18) imponeert: 'Alsof hij al jaren het middenveld dirigeert'De wereld is in de ban van een nieuwe voetbalster. In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) maakte Ayyoub Bouaddi zijn WK-debuut bij Marokko. De achttienjarige spelverdeler bleef tegen Brazilië de volledige negentig minuten op het veld staan en wordt na afloop overladen met complimenten.

Read more »