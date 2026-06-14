Ayyoub Bouaddi blinkt uit op WK met Marokko tegen Brazilië

De 18-jarige Ayyoub Bouaddi, tot nu toe onbekend bij de grote voetballiefhebbers, maakte zijn WK-debuut voor Marokko en viel meteen meteen de aandacht. Zijn uitstekende spel onder leiding van coach Mohamed Ouahbi leverde lovende reacties op met name van analist Ibrahim Afellay.

Het achttienjarige toptalent Ayyoub Bouaddi maakte zondagochtend (Nederlandse tijd) een geweldige indruk in het WK-duel tussen Marokko en Brazilië . De jongere, geboren in Frankrijk en actief bij Lille OSC, speelde deze seizoen een vaste plek in het Franse clubteam.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd liet hij tijdens zijn eerste WK-optreden geen zenuwen te Merken. Hij speelde in het middenveld samen met Neil El Aynaoui en toonde een opmerkelijke balcontrole en tactische inzicht. Voormalig international Ibrahim Afellay is niet de enige die onder de indruk is. Hij prijst de rust die Bouaddi uitstraalt en zijn vermogen om onder druk de juiste keuzes te maken.

De keuze voor Marokko, vanwege de Marokkaanse roots van zijn ouders, werd een paar weken geleden openbaar gemaakt en naar voren kwam dat hij al vier interlands voor het land heeft gespeeld. Zijn doorbraak op het hoogste niveau lijkt een kwestie van tijd. De coach wordt geprezen om de moed om zo'n jonge speler in te zetten terwijl ervaren oud-internationals zoals Sofyan Amrabat op de bank bleven. Bouaddi's prestaties roepen herinneringen op aan andere jonge sterren die snel doorbraken.

Het land zal zijn ontwikkeling met grote interesse volgen. Zijn vermogen om zich aan te passen aan het snelle tempo van een WK-wedstrijd en zijn technische vaardigheden maken hem tot een van de opvallendste nieuwe namen in het Marokkaanse elftal. Toekomstig talent dat nu al op het grootste toneel glanst





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayyoub Bouaddi Marokko WK Brazilië Voetbal WK Toptalent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WK-start van Brazilië tegen Marokko komt te vroeg voor NeymarBrazilië start het WK dit weekend zonder Neymar. De topscorer aller tijden van het Zuid-Amerikaanse land is nog herstellende van een kuitblessure en mist daardoor de clash met Marokko. Carlo Ancelotti hoopt dat Neymar er volgende week weer bij kan zijn.

Read more »

Neymar mist eerste WK-wedstrijd van Brazilië tegen MarokkoNeymar heeft de eerste groeps wedstrijd van Brazilië op het WK gemist tegen Marokko vanwege een kuitblessure. Bondscoach Carlo Ancelotti verwacht dat de 34-jarige aanvaller volgende week weer volledig meetraint. Neymar kampt al sinds voor het WK met de blessure en traint individueel. Sinds zijn vertrek bij PSG in 2023 heeft hij veel gebrek aan speelminuten door blessures.

Read more »

Wekdienst 13/6: Partijcongressen Pro en VVD • Marokko tegen Brazilië op WKNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

Marokko met 'ongelooflijke' WK-debutant tegen Brazilië: '18 jaar, en dan zó goed'Het is hét affiche van de eerste WK-week: Marokko - Brazilië. VoetbalPrimeur blikt met Ali Boussaboun, Marokko-watcher voor VP, vooruit op de kraker in het kolossale MetLife Stadium.

Read more »