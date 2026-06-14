Ayase Ueda voelt kritiek op Van Persie als druk op zichzelf

Ayase Ueda, topscorer van de Eredivisie, vertelt over zijn sterke seizoen bij Feyenoord en de druk die hij voelde door de kritiek op trainer Robin van Persie. Hij hoopt volgend jaar in de Champions League te schitteren.

Ayase Ueda , de Japanse spits van Feyenoord , heeft in een interview gereageerd op de kritiek die trainer Robin van Persie dit seizoen heeft gekregen. Volgens Ueda voelde hij die kritiek vooral als druk op zichzelf, omdat de trainer veel vertrouwen in hem heeft getoond.

Ueda, die met 25 goals topscorer van de Eredivisie werd, noemt dit zijn sterkste seizoen ooit. Hij benadrukt echter dat het teamdoel, kampioen worden, niet is gehaald en dat de mindere periode van Feyenoord in het kalenderjaar hem spijt. De tweede plaats biedt uitzicht op Champions League-voetbal volgend seizoen. Ueda's persoonlijke succes schrijft hij deels toe aan de aanwezigheid van landgenoot Tsuyoshi Watanabe.

Feyenoord begon het seizoen sterk onder Van Persie, maar zakte later weg in een negatieve spiraal. De spits hoopt dat het team volgend jaar beter presteert en dat Van Persie minder onder vuur komt te liggen. Hij is vastberaden om zijn goede vorm voort te zetten en de club te helpen in Europa. De fans van Feyenoord kunnen rekenen op een gemotiveerde Ueda, die zijn trainer wil belonen voor het vertrouwen.

Dit seizoen heeft hij zijn waarde bewezen, maar hij wil meer: niet alleen topscorer worden, maar ook prijzen pakken met de club. De samenwerking met Van Persie is uitstekend, en Ueda hoopt dat de trainer langer de kans krijgt om zijn project voort te zetten. Feyenoord moet volgend seizoen in de Champions League laten zien dat het weer een topclub is. Ueda is klaar voor die uitdaging en zal alles geven op het veld.

De kritiek op Van Persie heeft hem extra gemotiveerd om goed te presteren. Hij hoopt dat de prestaties van het team de trainer zullen beschermen tegen verdere kritiek. Met een sterke kern en een goede teamgeest moet het mogelijk zijn om mee te doen om de titel. Ueda is optimistisch over de toekomst en wil zijn stempel drukken op de club.

De Europese top is het doel, en met zijn doelpunten hoopt hij Feyenoord naar nieuwe hoogten te leiden. De fans verdienen succes, en hij zal er alles aan doen om dat te geven. Dit interview laat zien dat Ueda niet alleen een uitstekende spits is, maar ook een teamspeler die zijn trainer steunt. Feyenoord kan trots zijn op deze Japanse goalgetter





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Ayase Ueda Feyenoord Robin Van Persie Eredivisie Champions League

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