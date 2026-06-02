Avondvierdaagse in Drenthe afgelast vanwege onweer en code geel

Meerdere avondvierdaagsen in Drenthe zijn vanavond afgelast omdat het KNMI code geel heeft afgegeven voor onweersbuien. De organisaties wilden geen risico's nemen met de veiligheid van kinderen en families.

In Drenthe is de avondvierdaagse vanavond afgelast in verschillende locaties, waaronder Coevorden , Meppel , Borger , Smilde en Zuidlaren, vanwege code geel die uit is gegeven door het KNMI .

De code geldt van 16.00 tot 19.00 uur en is het gevolg van onweersbuien, windstoten en zware regen. Organisaties kozen ervoor om de wandeling niet door te laten gaan omdat ze het risico van onweer te groot vonden voor de duizenden deelnemende kinderen en families. Het bestuur van de Avond4daagse Coevorden besprak de situatie intensief en besloot tot annulering na het volgen van weersvoorspellingen.

Bestuurslid Esselien de Groot legde uit dat de piek van onweersbuien samenviel met het startmoment, wat een veiligheidsrisico vormde. De organisatie heeft scholen geïnformeerd, een persbericht verstuurd en een nieuwsbrief opgesteld om wandelaars op de hoogte te stellen. Burgemeester Renze Bergsma zou de vierdaagse aftrappen, maar moest worden afgebeld. In Meppel annuleerde Stichting Meppeler Wandel-Avondvierdaagse de tweede avond vanwege het aanstaande onweer.

Secretaris Alexander Koster benadrukte dat veiligheid voorrang heeft, ook al betekent het teleurstelling voor kinderen. De organisatie zal wel aanwezig zijn op de startlocatie voor mensen die het nieuws missen. In Borger besliste het bestuur onder voorzitter Bé Kuipers vijfhonderd kinderen niet op pad te sturen bij dreigend onweer, wat een lastig maar verantwoord besluit was. Ook in Smilde werd de avondgeroepen afgelast vanwege de verwachte onweersbuien, according Marieke Lopers.

Kuipers van Borger onderstreepte dat deelnemers desondanks een medaille krijgen, omdat het weer geen reden mag zijn om kinderen hun prijs te ontzeggen. De annuleringen zorgen ervoor dat wandelaars tijd hebben om aan te passen en dat vrijwilligers en others betrokkenen op de hoogte zijn





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