Avengers: Doomsday belooft emotie en volwassenheid in nieuw Marvel-avontuur

Regisseurs Joe en Anthony Russo en ster Robert Downey Jr. geven aan dat Avengers: Doomsday de meest emotioneel complexe en volwassen film in de Avengers-serie wordt, met vernieuwende elementen die het MCU een frisse start geven.

De makers van Avengers : Doomsday verwachten dat de nieuwe Marvel -film een diepere emotionele impact zal hebben en meer volwassen thema's zal behandelen dan eerdere Avengers -films.

In een interview met CBR leggen regisseurs Joe en Anthony Russo uit dat dit de meest complexe en rijke film in de reeks wordt, met verrassende wendingen die het verhaal naar een hoger niveau tillen. Volgens Joe Russo is Avengers: Doomsday "de meest emotioneel complexe" Avengers-film tot nu toe, waarbij het script en personages veel meer laagtes hebben dan eerder het geval was.

Hij benadrukt dat de film zowel bekend staat als vertrouwd voelt voor fans, maar ook krachtige nieuwe elementen introduceert die het verhaal fris houden. Bovendien is de film volgens de regisseurs een soort nieuwe start voor het Marvel Cinematic Universe (MCU) na de gebeurtenissen van Avengers: Endgame, terwijl ze wel de sameuringen eerder behouden. Ook Robert Downey Jr., die in deze film de schurk Doctor Doom vertolkt, is zeer gepassioneerd over het project.

Hij gelooft dat Avengers: Doomsday een antwoord biedt op de kritiek die Marvel recentelijk kreeg over het vermogen om na de grote climax van Infinity War en Endgame nog steeds sterke verhalen te vertellen.

"Er gebeurt iets in Doomsday dat echt een antwoord is op de vraag hoe je voorkomt dat films tegenvallen na Infinity War en Endgame", aldus Downey Jr. Hij wijst erop dat het script en het regisseurschap van de Russo-broers een nieuwe energie hebben gebracht die de franchise opnieuw relevant maakt. Doctor Doom, een personage dat traditioneel als een van de meest krachtige villain's in de Marvel-comics staat, wordt volgens Downey Jr. op een vernieuwende manier neergezet, wat een frisse wind zal brengen in het MCU.

Avengers: Doomsday zal op 18 december in de bioscoop verschijnen en is een vervolg op de eerdere Avengers-films, maar zal plotseling een nieuw hoofdstuk in het MCU openen. De film speelt zich af in hetzelfde universum, maar de Russo-broers benadrukken dat het gevoel van een reboot of een frisse start heeft. Met een combinatie van vertrouwde gezichten en nieuwe personages, waaronder Doctor Doom, verwachten ze dat het publiek both satisfied and surprised zal zijn.

De thematische diepgang, de emotionele rijksdom en de plotwendingen maken het volgens de makers tot een heel ander avontuur dan wat we eerder hebben gezien. Dit komt op het moment dat Marvel onder重在 ligt om na te tonen dat het nog steeds relevante en boeiende verhalen kan produceren die zowel critici als publiek kunnen aanspreken





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