Autoriteit Persoonsgegevens luidt noodklok over gebrek aan capaciteit na reeks hacks

De Autoriteit Persoonsgegevens kampt met een structureel tekort aan personeel en middelen, waardoor effectieve handhaving bij grootschalige datalekken onmogelijk is geworden.

De aanhoudende stroom aan grootschalige datalekken en cyberaanvallen bij grote Nederlandse organisaties zoals Odido, Basic-Fit, Booking.com, ChipSoft en diverse overheidsinstanties, waaronder het ministerie van Financiën, legt een pijnlijk probleem bloot in onze digitale samenleving. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), trekt aan de bel over de precaire situatie waarin de toezichthouder zich bevindt.

Terwijl het aantal incidenten exponentieel stijgt, blijft de capaciteit om adequaat op te treden steken op een niveau dat Wolfsen zelf als lachwekkend bestempelt. Met jaarlijks ruim 20.000 meldingen van datalekken en meer dan 130 ransomware-aanvallen, kampt de AP met een schrikbarend tekort aan personeel. Slechts een team van ongeveer tien medewerkers is beschikbaar om deze enorme hoeveelheid data en incidenten te verwerken, wat in schril contrast staat met de maatschappelijke opdracht die de autoriteit heeft gekregen.

Wolfsen benadrukt in zijn betoog dat er een fundamentele misvatting heerst bij zowel burgers als bestuurders over het belang van privacy. Het argument dat men niets te verbergen heeft, wordt door hem direct ontkracht door de vraag te stellen of men zomaar inzage wil geven in medische dossiers of financiële bankgegevens. Hoewel bedrijven vaak stellen dat privacy hoog in het vaandel staat, ziet Wolfsen in de praktijk dat digitale veiligheid nog steeds geen prioriteit krijgt in de bestuurskamers. De beveiliging is in veel gevallen onder de maat en er vindt onvoldoende discussie plaats op strategisch niveau. Dit leidt tot een situatie waarin de AP weliswaar over voldoende juridische bevoegdheden beschikt, maar deze simpelweg niet kan inzetten door een gebrek aan uitvoeringkracht. Dat er vorig jaar op ruim 44.000 meldingen slechts vier boetes zijn uitgedeeld, is voor Wolfsen geen teken van laksheid, maar een bittere realiteit van beperkte middelen.

De politieke impasse in Den Haag verergert de situatie volgens Wolfsen aanzienlijk. Ondanks brede steun in de Tweede Kamer voor het versterken en verdubbelen van de capaciteit van de AP, stuit dit telkens op verzet vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzitter bekritiseert de discrepantie tussen de retoriek en de daadwerkelijke acties van de politiek. Waar in Rotterdam de mentaliteit heerst van geen woorden maar daden, lijkt het politieke proces in Den Haag vooralsnog te blijven steken in woorden zonder concrete financiële ondersteuning. Wolfsen pleit dan ook voor harde investeringen, omdat elke euro die extra in de AP wordt gestoken, direct bijdraagt aan de rechtsbescherming van de Nederlandse burger.

Hoewel veel Nederlanders roepen om nieuwe wetgeving, is Wolfsen van mening dat de oplossing niet ligt in meer regels, maar in strenger toezicht en betere handhaving van de huidige normen. De huidige staat van de handhaving noemt hij onverantwoord, omdat de burger in de digitale wereld vogelvrij wordt verklaard zolang de toezichthouder niet in staat is zijn tanden te laten zien.





