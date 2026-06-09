Automobilist 'parkeert' auto op paaltjes bij restaurant in Overloon

Een automobilist heeft zijn auto op een bijzondere manier 'geparkeerd' bij een restaurant in Overloon. De bestuurder reed tegen de hoge stoeprand en belandde op de paaltjes bij het terras van Boompjes Restaurant.

Een automobilist heeft zijn auto op een bijzondere manier 'geparkeerd' bij een restaurant in Overloon . De bestuurder reed tegen de hoge stoeprand en belandde op de paaltjes bij het terras van Boompjes Restaurant .

Eigenaar Jaap Volman zat te eten toen hij ineens een klap hoorde. De bestuurder corrigeerde de auto naar links en belandde perfect balancerend op de paaltjes van de gemeente. De paaltjes grenzen aan het terras van Volman, maar bij het restaurant valt de schade mee. Het paaltje met de wegbewijzering naar het Oorlogsmuseum en andere attracties in Overloon overleefde de crash niet.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Hij is geschrokken, maar het gaat verder goed met hem, zegt Volman. De schade aan het terras is beperkt gebleven. De bestuurder botste tegen de stoeprand en toen ging het mis.

Volman is blij dat niemand gewond is geraakt en dat de schade aan het terras niet te groot is. Hij hoop dat de bestuurder zijn verantwoordelijkheid neemt en de schade betaalt





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Overloon Boompjes Restaurant Auto Op Paaltjes Schade Aan Terras

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