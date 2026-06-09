Automobilist om het leven gekomen na val van boom tijdens noodweer in Boxtel

Een automobilist is dinsdagmiddag gestorven toen een grote boom op zijn auto viel aan de Keulsebaan in Boxtel. De val wordt toegeschreven aan lokaal noodweer met harde windstoten en regen. De weg is afgesloten en bomen worden geïnspecteerd.

Een automobilist is dinsdagmiddag om het leven gekomen nadat een grote boom op zijn auto viel aan de Keulsebaan in Boxtel . Volgens de politie en weerkundigen was de oorzaak lokaal noodweer met stevige buien, harde windstoten en veel regen.

De boom zou door de weersomstandigheden op het voertuig zijn gestort. Op de ongelukplek arriveerden politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter, maar het kon het slachtoffer niet meer redden. De bestuurder reed over de doorgaande weg toen de boom neerstortte. Er wordt vermoed dat de boom rot was, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het instorten.

Om het voertuig te bevrijden moet de boom met een kraan van de auto worden gehaald. De Veiligheidsregio heeft besloten om over een stuk van driehonderd meter alle bomen te laten controleren door een boomdeskundige. De weg is tussen twee rotondes in beide richtingen afgesloten voor het veilig maken van de situatie.

Weerman Floris Lafeber van Weerplaza bevestigt dat er zich op dat moment stevige buien in de regio vormden, met windstoten van mogelijk wel 60 tot 70 kilometer per uur, lokaal zelfs hoger. Hij legt uit dat een combinatie van wind, regen en hagel boomstructuur kan aantasten, vooral als de boom al zwak is. Hij noemt het een tragedie van pech en toeval, op het verkeerde moment op de verkeerde plek.

Het incident onderstreept de gevaren van hevig weer en het belang van reguliere inspecties van oude of zieke bomen langs wegen





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Ongeval Boom Boxtel Noodweer Verkeersdode

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