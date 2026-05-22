DE OMENSKRANT | De automobilist die hardloopster Lisa mishandelde en daarna hulpeloos op straat liet, heeft alle verkeersregels waarschijnlijk overboord geslagen. Volgens het Openbaar Ministerie vanontafeld het Openbaar Ministerie roekeloos rijgedrag. De officier van justitie begon zijn verhaal door te wijzen op het bewust inrijden van de Nieuwelaan terwijl dit verboden was en onmogelijk maakte door een wegafzetting. Verder reed de verdachte tegen de rijrichting in, reed hij tussen de geleidebakens door en reed hij zelfs tussen de geleidebakens door door de geblokkeerde weg, waarop hijczeniu Lisa aangereden met verlichting, terwijl hij frisdrank in ontvangst nam. Na het ongeluk reed hij er vandoor, zonder zich te bekommeren om Lisa. De rechter heeft besloten de verdachte voorlopig vast te houden, omdat er grote kans is op herhaling, ondanks zijn betuigenis dat hij zijn geneigdheid tot het roekeloos achter het stuur te zetten heeft neergelegd. Vanessa een persoonlijke omstandigheden heeft, heeft daarom de rechtszaak weer volledige gesloten voor deze zitting. Zij laatlateran dat ze fysiek elke dag een beetje moet oplopen, maar dat ze ook onderweg het gevoel heeft dat het elke dag een beetje beter gaat.

De automobilist die hardloopster Lisa in 's Gravenzande mishandelde en daarna hulpeloos op straat liet, heeft alle verkeersregels waarschijnlijk overboord geslagen. Tijdens de voorbereidende rechtszitting bleek dat het Openbaar Ministerie de Oekraïner R.D.

(46) beschuldigt van roekeloos rijgedrag. Volgens de officier van justitie reed hij tegen de rijrichting in, reed hij tussen de geleidebakens door en liep Lisa, die al verlichting droeg, in zijn auto tegen. Nadat Lisa gewond was, reed hij er vandoor, zonder zich te bekommeren om haar. De rechter heeft besloten de verdachte voorlopig vast te houden, omdat er grote kans is op herhaling.

Verder bericht het slachtoffer zelf bij de zitting aanwezig, die plaatsvindt op 14 augustus. Zij laat na afloop weten dat ze blij is dat de verdachte tot de inhoudelijke zitting blijft zitten, maar dat het nog steeds fysiek elke dag een beetje pijn doet





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voertuigriminaliteit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geen openbaar vervoer op 24 juni door landelijke stakingHet openbaar vervoer in Nederland blijft woensdag 24 juni in de vroege ochtend stil, omdat trein- en buspersoneel staken tot 08.00 uur. FNV, de grootste vakbond van Nederland, kiest voor dit moment omdat de arbeidsmarkt belast wordt door de momenteel lopende campagne voor president. FNV wil dat bezuinstellingen op de AOW, WW en WIA vastgesteld worden en vraagt laatstgenoemde plannen af te schaffen. FNV waarschuwt voor mogelijke verdere acties als de regering haar plannen niet terugdraait.

Read more »

Gemeente Westerwolde maakt zich voor op nieuwe juridische stappen tegen COA en RijkDe gemeente Westerwolde heeft aangekondigd op juridische stappen te gaan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie van Asiel en Migratie vanwege de opgelopen conflictsituatie in Ter Apel. De gemeente heeft een formele brief gestuurd naar het COA en het ministerie, waarin zij verantwoordelijkheden leggen voor de opvang van asielzoekers.

Read more »

Nederland krijgt meer flitsers: OM opvoert aantal om verkeersveiligheid te verbeterenHet Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat het aantal vaste flitspalen, flexflitsers en focusflitsers flink wordt opgevoerd om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. Dit jaar wordt het aantal flitslocaties in Nederland meer dan verdubbeld.

Read more »

Minderjarige verdachte moord op Muse (22) mogelijk berecht als volwassene: OM eist 14 jaar celHet Openbaar Ministerie (OM) wil dat de minderjarige verdachte van de moord op de 22-jarige Muse wordt berecht volgens het volwassenenstrafrecht.

Read more »