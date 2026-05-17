Auto rijdt in ramkraak bij parfumerie in Boxmeer

Camerabeelden van een ramkraak bij een parfumerie in Boxmeer tonen hoe een rode Nissan achteruit de deur inramt. Drie personen in zwarte kleding stappen uit de auto met boodschappentas en nemen parfums mee. Volgens de gemeente Land van Cuijk is een storing de oorzaak dat de auto de parfumerie kon bereiken.

Een auto die achteruit de ICI Paris XL inrijdt, vier daders met boodschappentas en veel rook. Dat is te zien op camerabeelden van de ramkraak bij de parfumerie aan de Steenstraat in Boxmeer .

Medewerkers zijn aangeslagen na twee tegenslagen in een week tijd. Volgens de gemeente Land van Cuijk is een storing de oorzaak dat de auto de parfumerie kon bereiken. Glas wordt opgeruimd, schappen worden weer gevuld met parfums en de voorgevel wordt dichtgeschroefd met houten panelen. Bij de ICI Paris XL aan de Steenstraat in Boxmeer is het zondagochtend Medewerkers van de parfumerie willen niet veel zeggen.

Ze hebben een hele zware week achter de rug na het overlijden van hun winkelmanager.

"Het was al een moeilijke week en we moeten nu nog zoveel regelen", zegt een medewerker zichtbaar geëmotioneerd. Camerabeelden laten zien hoe de ramkraak ging. Het is 03.38 uur als een rode Nissan achteruit de deur van de parfumerie inramt. Een harde klap horen buren, ze denken dan nog aan vuurwerk.

De auto rijdt een stukje naar voren en dan komen drie personen in zwarte kleding uit de auto met een boodschappentas. Opvallend: één dader vergeet zijn tas, rent terug naar de auto, pakt een tas en rent weer terug de winkel in. De chauffeur stapt nieuwsgierig uit en kijkt even in de winkel of alles goed gaat. De winkel hangt ondertussen vol rook, een automatische beveiliging bij een inbraak.

Dat zorgt ervoor dat de daders gedesoriënteerd raken en een paar seconden laten komen ze met drie tassen vol parfums naar buiten. Volgens de pandeigenaar is de schade aan de winkel zo'n 20.000 euro. En daar komen de gestolen parfums nog bij.

"Gelukkig valt het mee wat ze hebben meegenomen omdat de winkel meteen vol rook stond", weet een medewerker. Op de beelden is te zien dat enkele tasjes worden meegenomen. Voorbijgangers, buurtbewoners en andere ondernemers vinden het allemaal heel triest voor de medewerkers. De vraag die iedereen stelt: hoe kon hier een auto komen?

Er staan namelijk paaltjes in het winkelgebied die normaalgesproken omhoog staan. Maar nu staan ze naar beneden en kan iedereen erin rijden.

"Dat paaltje is al een paar dagen naar beneden, lekker veilig", zegt Yanniek die naast de parfumerie woont. "Ik denk dat de gemeente hier schuldig aan is. " Volgens de gemeente Land van Cuijk is het 'een vervelende samenloop van omstandigheden'. "Er is een storing in het systeem", zegt een woordvoerder.

"En dan gaan de paaltjes automatisch omlaag zodat hulpdiensten er altijd doorheen kunnen. Dat gaan we nu oplossen. We vinden het echt heel erg vervelend.

"Buurvrouw Yanniek en haar vriend Brian werden wakker van een knal en gingen op het balkon kijken. "Ik zag nog net twee daders instappen en de auto wegrijden. We wilden nog een filmpje maken, maar de telefoon stond op selfiestand", lacht ze.

"Dus we hebben maar meteen 112 gebeld. " "Het zag er echt rampzalig uit. Alles lag op de grond en rekken waren leeg", beschrijft Yanniek.

"Ik ben echt heel erg geschrokken. Ik heb ook niet meer kunnen slapen, elke keer als je iets hoort denk je dat er weer iets is.

