Auto in vlammen opgegaan in Deventer, brandstichting vermoedelijk

Er is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. Op de hoek van de Vechtstraat met de Oude Bathmenseweg stond de achterzijde van een geparkeerde auto in vuur en vlam. De politie gaat uit van brandstichting. De brandweer had het vuur niet zomaar onder controle. Dit was het gevolg van de gescheurde brandstoftank; de brandstof die uit het voertuig liep, vatte steeds opnieuw vlam. Door de hevigheid van de brand raakte ook een auto die ernaast stond geparkeerd beschadigd, de bumper raakte zwartgeblakerd en smolt. De politie heeft na de brand de ruime omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Vlak bij de auto werd midden op straat een uit elkaar geknalde plastic fles aangetroffen, met daarop taperesten. Ook zijn rond de auto diverse sporen van zwaar illegaal vuurwerk, vermoedelijk een Cobra, aangetroffen. Een Explosieven Verkenner van de politie is ingeschakeld om de situatie verder te onderzoeken. De politie kon nog niet aangeven of er sprake is van een verband met eerdere branden in de stad. Wel lijkt de oorzaak van deze brand af te wijken. Gezien de omstandigheden gaat de politie uit van brandstichting.

Er is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer . Op de hoek van de Vechtstraat met de Oude Bathmenseweg stond de achterzijde van een geparkeerde auto in vuur en vlam.

De politie gaat uit van brandstichting. De brandweer had het vuur niet zomaar onder controle. Dit was het gevolg van de gescheurde brandstoftank; de brandstof die uit het voertuig liep, vatte steeds opnieuw vlam. Door de hevigheid van de brand raakte ook een auto die ernaast stond geparkeerd beschadigd, de bumper raakte zwartgeblakerd en smolt.

De politie heeft na de brand de ruime omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Vlak bij de auto werd midden op straat een uit elkaar geknalde plastic fles aangetroffen, met daarop taperesten. Ook zijn rond de auto diverse sporen van zwaar illegaal vuurwerk, vermoedelijk een Cobra, aangetroffen. Een Explosieven Verkenner van de politie is ingeschakeld om de situatie verder te onderzoeken.

De politie kon nog niet aangeven of er sprake is van een verband met eerdere branden in de stad. Wel lijkt de oorzaak van deze brand af te wijken. Gezien de omstandigheden gaat de politie uit van brandstichting





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Auto Brand Brandstichting Deventer Brandstoftank Brandweer Sporenonderzoek Plastic Fles Taperesten Heftig Vuurwerk Explosieven Verkenner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Twee topspitsen en oude bekenden: WK-selectie van Oranje-opponent ZwedenZweden heeft de WK-selectie een maand voor de start van het toernooi naar buiten gebracht. Topspitsen Viktor Gyökeres (Arsenal) en Alexander Isak (Liverpool) zijn de blikvangers bij de WK-tegenstander van Oranje. Dejan Kulusevski is de belangrijkste afwezige.

Read more »

'Oude club Weghorst op pole position voor hereniging na forse salarisaanbieding'Wout Weghorst koerst af op een hereniging met Besiktas. Dat meldt het Turkse Fanatik . De Ajax-spits zou een mooie salarisaanbieding hebben gekregen van zijn oude club en er wordt progressie gemaakt richting een akkoord.

Read more »

Explosieven Verkenner ingeschakeld voor autobrand in DeventerEr is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. Op de hoek van de Vechtstraat met de Oude Bathmenseweg stond de achterzijde van een geparkeerde auto in vuur en vlam.

Read more »

Auto in vlammen op Deventer: Brandstichting mogelijkEr is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek.

Read more »