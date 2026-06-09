Auto belandt op terraspaaltjes van restaurant in Overloon na botsing met stoeprand

Een automobilist heeft dinsdagavond op spectaculaire wijze zijn auto op de paaltjes bij het terras van Boompjes Restaurant in Overloon geparkeerd na een botsing met een hoge stoeprand. De bestuurder kwam ongedeerd terecht; de schade aan het restaurant was beperkt, maar een wegbwijzer paaltje ging kapot.

Op een bijzondere en spectaculaire manier heeft een automobilist dinsdagavond zijn auto geparkeerd bij een restaurant in Overloon. De bestuurder reed op de Irensestraat tegen een hoge stoeprand en belandde daardoor letterlijk op de paaltjes die Grenzen aan het terras van Boompjes Restaurant .

"We zaten te eten en ineens klapte de auto op de paaltjes", vertelt eigenaar Jaap Volman. Hij zat dinsdagavond nietsvermoedend aan tafel toen er een luide klap klonk. Een auto reed over het 14 Oktoberplein ter hoogte van de Irenestraat toen het ongeluk gebeurde. De bestuurder reed tegen de hoge stoeprand en corrigeerde naar links, waarna de auto een evenwichtspositie aannam en perfect balancerend terechtkwam op de gemeentelijke paaltjes die bij het terras stonden.

Hoewel de paaltjes naast het terras van Volman staan, is de schade aan het restaurant beperkt gebleven. Wel ging het paaltje dat de richting naar het Oorlogsmuseum en andere attracties in Overloon aanwees kapot. De bestuurder van de auto kwam ongedeerd uit het ongeval.

"Hij is geschrokken, maar het gaat verder goed met hem", aldus Volman. De foto's tonen hoe de auto tegen de stoeprand botste en vervolgens op de paaltjes terechtkwam, terwijl de schade aan het terras minimaal bleef





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Ongeluk Overloon Auto Op Paaltjes Boompjes Restaurant Irensestraat 14 Oktoberplein Stoeprand

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