Een Australische scheidsrechter wordt ervan beschuldigd een 'White Power'-handgebaar te hebben gemaakt voorafgaand aan het WK-duel tussen Duitsland en Curaçao. De FIFA moet nu een onderzoek instellen naar het incident en duidelijk maken of Evans daadwerkelijk een 'White Power'-handgebaar heeft gemaakt.

Een Australische scheidsrechter wordt ervan beschuldigd een ' White Power '-handgebaar te hebben gemaakt voorafgaand aan het WK-duel tussen Duitsland en Curaçao . Met dat nieuws pakt The Athletic in de nacht van zondag op maandag uit.

Het gebaar, waarbij de duim en wijsvinger elkaar raken, terwijl de andere vingers gestrekt zijn, wordt van oudsher gezien als een 'oké'-teken. De laatste jaren wordt het echter gebruikt op 'White Power' te symboliseren, waarbij de drie overgebleven vingers een 'W' vormen voor 'White' en de duim en wijsvinger een 'P' kunnen symboliseren, voor 'Power'. Shaun Evans, een Australische scheidsrechter, leek het gebaar te maken toen de regie naar het VAR-hok schakelde voorafgaand aan het WK-debuut van Curaçao tegen Duitsland.

Een woordvoerder van de FIFA zegt op de hoogte te zijn van het incident, maar weigert verder commentaar te geven. Het antidiscriminatienetwerk Fare, dat zich specialiseert in het bestrijden van ongelijkheid in het voetbal, bracht zondagavond een verklaring uit. Daarin wordt Evans beschuldigd.

'Volgens onze experts lijkt het gebruikte gebaar duidelijk op een omgekeerd 'OK'-handgebaar, dat in extreemrechtse kringen wereldwijd als 'White Power'-symbool wordt gebruikt. De FIFA moet nu een onderzoek instellen naar het incident en duidelijk maken of Evans daadwerkelijk een 'White Power'-handgebaar heeft gemaakt. Als dat het geval is, moet hij worden gestraft voor zijn daden.

De FIFA moet ook een onderzoek instellen naar de manier waarop de scheidsrechters worden geselecteerd en getraind, om te voorkomen dat dit soort incidenten in de toekomst nog eens gebeuren. De FIFA moet ook een onderzoek instellen naar de manier waarop de scheidsrechters worden geselecteerd en getraind, om te voorkomen dat dit soort incidenten in de toekomst nog eens gebeuren. Het is een zwarte blad voor de FIFA dat dit soort incidenten nog eens gebeuren.

Het is een zwarte blad voor de FIFA dat dit soort incidenten nog eens gebeuren. De FIFA moet nu een onderzoek instellen naar het incident en duidelijk maken of Evans daadwerkelijk een 'White Power'-handgebaar heeft gemaakt. Als dat het geval is, moet hij worden gestraft voor zijn daden. De FIFA moet ook een onderzoek instellen naar de manier waarop de scheidsrechters worden geselecteerd en getraind, om te voorkomen dat dit soort incidenten in de toekomst nog eens gebeuren





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