Australische muizenplaag drijft boeren en scholen tot wanhoop

Een grootschalige muizenplaag treft landbouw en onderwijs in Australië, met hoge kosten, schade aan machines en gevaarlijke situaties in schoolgebouwen.

Grote delen van Australië kampen al weken met een verwoestende muizenplaag die zowel het platteland als de stedelijke infrastructuur ernstig treft. Boeren zien hoe de knaagdieren hun akkers verwoesten, zaaigoed opeten en zelfs landbouwmachines beschadigen door bedrading en slangen aan te knagen.

De verliezen lopen op tot honderden miljoenen dollars, vooral nu de brandstof- en kunstmestprijzen omhoog zijn schoten door de sluiting van de Straat van Hormuz. Boeren moeten hun gewassen opnieuw planten, dure gifmiddelen aanschaffen en voortdurend hun apparatuur repareren, terwijl de muizen zich in een ongelooflijk rap tempo voortplanten. Een hectare kan inmiddels wel negenduizend knaagdieren herbergen, terwijl een drempel van achthonderd per hectare al als plaag wordt beschouwd.

Met een voortplantingscyclus van zes weken tot geslachtsrijpheid en elke drie weken zes tot tien jongen, groeit de populatie exponentieel





