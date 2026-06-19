Australië en VS gaan om de winst in Seattle

De bal rolt in Seattle, Australië trapt af en schiet de bal meteen hoog naar voren. De verwachting is dat de Amerikanen het spel moeten en ook willen maken, Australië zakt graag in.

De bal rolt in Seattle . Australië trapt af en schiet de bal meteen hoog naar voren. De verwachting is dat de Amerikanen het spel moeten en ook willen maken, Australië zakt graag in.

Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd en kunnen zich vandaag dus al verzekeren van een plek in de volgende ronde. In een volgepakt Lumen Field wordt luidkeels meegezongen met het Amerikaanse volkslied en daarna klinkt er gejuich voor helikopters die laag over het stadion vliegen. Een 'flyover', zoals die bij grote Amerikaanse sportwedstrijden vaker te zien is. De beste twee Amerikaanse spitsen van het moment strijden normaliter om de plek in de punt, maar mogen het nu samen proberen.

In totaal hebben zij samen 187 minuten op het veld gestaan, berekende Opta. De cijfers zijn niet zeker slecht: met Pepi en Balogun binnen de lijnen maakte de ploeg vijf doelpunten. De tweede wedstrijd van Oranje komt eraan, en daarmee ook de keuze voor het basiselftal. Ronald Koeman is natuurlijk de baas over wie er morgen om 19.00 uur (Nederlandse tijd) start tegen Zweden, maar de '18 miljoen bondscoaches' in Nederland hebben uiteraard ieder een eigen visie.

Alvast even door naar de wedstrijd van morgenochtend (5.00 uur Nederlandse tijd). De Turkse overheid heeft namelijk een verbod uitgevaardigd om het WK-duel van het nationale elftal met Paraguay in publieke ruimtes te vertonen. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi wil op die manier geluidsoverlast door toeterende auto's en overige verkeersproblemen beperken. De rust op straat moet voorkomen dat kandidaten voor het landelijke toelatingsexamen voor het hoger onderwijs gestoord worden in hun voorbereiding.

Het toelatingsexamen is voor jonge Turken van groot belang, omdat het bepaalt wie mag studeren en aan welke universiteit dat gebeurt. De wedstrijd tegen Paraguay is voor de Turkse nationale ploeg van groot belang na de nederlaag in de eerste groepswedstrijd tegen Australië. Bij verlies dreigt uitschakeling in de poulefase. In het derde duel treffen de Turken gastland Verenigde Staten.

Bij Australië staat Feyenoorder Jordan Bos weer in de basis. Hij was de snelst gemeten speler tijdens de eerste speelronde van dit WK. De linksback bereikte volgens FIFA in de wedstrijd tegen Turkije (2-0) een topsnelheid van 36,7 kilometer per uur. Twee spelers van Manchester City zitten hem op de hielen: de Noorse spits Erling Haaland en verdediger Abdoekodir Choesanov (Oezbekistan) sprintten volgens deze data naar een topsnelheid van 36,5 kilometer per uur.

De snelste Nederlandse sprint kwam overigens van Ryan Gravenberch (35,6), hij staat vijfde op deze ranglijst op basis van de eerste 24 gespeelde wedstrijden op dit WK. PSV'er Ricardo Pepi is de vervanger van de niet fitte Christian Pulisic bij de VS. Of bondscoach Mauricio Pochettino daarmee ook zijn vertrouwde formatie omgooit, is nog niet helemaal duidelijk. Pepi kan de rol van Pulisic in het vierkant achter de spits overnemen, of als tweede spits naast Balogun gaan spelen.

Is het de spelletjestas, de snoepjestas of heeft Crysencio Summerville zijn toiletartikelen in dat blauwe tasje? Steeds vaker verschijnen topvoetballers met de duurste tassen, Summerville heeft een plastic variant uit de supermarkt. Ik ben klaar voor alles wat de bondscoach van me vraagt, maar ik ben niet klaar voor een hele wedstrijd, zegt Lamine Yamal, twee dagen voor de wedstrijd van Spanje tegen Saudi-Arabië.

Spanje begon met een fikse teleurstelling aan het WK: tegen Kaapverdië bleef de Europees kampioen steken op een gelijkspel (0-0). Lamine Yamal kwam toen twintig minuten voor tijd op het veld. Hij miste het einde van het seizoen bij Barcelona vanwege een hamstringblessure en werd klaargestoomd voor het WK. Helemaal fit begon hij niet aan het toernooi.

Als invaller kon hij het verschil niet maken tegen Kaapverdië. Ik voel me geweldig. Ik heb lange tijd niet gespeeld en ik kijk uit naar zondag. Fit zijn, betekent niet dat ik ook ga spelen.

De trainer kiest, maar ik ben er klaar voor. Het is 9.30 uur in de ochtend in Seattle, toch is het al druk op een van de plekken waar de wedstrijd tussen de VS en Australië straks op een groot scherm is te zien. Twee en een half uur voor de aftrap zit de sfeer er al goed in en er is een oranje vuvuzela gesignaleerd. Seattle is dan ook een van de Amerikaanse steden met een heuze voetbalcultuur.

Naast de populaire American footballers Seattle Seahawks, die dit jaar de Vanaf de jaren zeventig wordt er in Seattle professioneel gevoetbald door de Sounders. Eerst in de ter ziele gegane NASL, daarna in andere probeersels en sinds 2009 in de MLS. Surinaams international Kelvin Leerdam verkaste in 2017 van Vitesse naar de Sounders, waarmee hij in 2019 kampioen werd.

Ook de voetbalsters van Seattle Reign timmeren aan de weg en spelen net als de Sounders hun thuiswedstrijden in Lumen Field, waar straks de VS speelt tegen Australië





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Australië VS Seattle Lumen Field Voetbal WK

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