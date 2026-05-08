Aurélien Tchouaméni reageert op vechtpartij met Valverde en kijkt vooruit naar El Clásico

Aurélien Tchouaméni van Real Madrid heeft gereageerd op de vechtpartij met Federico Valverde, aanvaardt de boete van de club en biedt zijn excuses aan. Hij kijkt vooruit naar El Clásico en de rest van het seizoen. Daarnaast is er discussie over de aanpak van Ajax en de loyaliteit van trainers in het Nederlands voetbal.

Aurélien Tchouaméni heeft openlijk gereageerd op de vechtpartij tussen hem en Federico Valverde tijdens een training. De Franse middenvelder van Real Madrid aanvaardt de zware boete van de club en wil vooral de blik richten op de toekomst.

Daarnaast biedt de 26-jarige zijn excuses aan voor het incident.

'Wat er deze week op de training is gebeurd, is onacceptabel', schrijft Tchouaméni in een verklaring op Instagram. 'Ik denk hierbij aan het voorbeeld dat wij moeten geven aan jonge mensen, zowel in het voetbal als op school. Het maakt niet uit wie er gelijk of ongelijk heeft, we moeten altijd op zoek naar de meest rustige oplossing om een conflict op te lossen.

Boven alles wil ik mijn excuses aanbieden voor het beeld dat we van de club hebben laten zien. Deze incidenten, ook al kunnen ze in elke kleedkamer gebeuren, passen niet bij Real Madrid. Zeker niet omdat Real Madrid de meest besproken club ter wereld is.

' Tchouaméni is van mening dat niet al het nieuws dat naar buiten is gebracht waarheid blijkt te zijn, maar geeft wel aan zijn excuses te willen aanbieden en dat hij dat ook aan zijn medespelers heeft gedaan. 'Het internet houdt ervan om de wildste verhalen te verzinnen voor aandacht, dus geloof niet alles wat er wordt gezegd of het valse narratief.

Hoe dan ook, dit is niet langer het moment om uit te zoeken wie wat heeft gedaan, wie wat heeft gezegd, of wie er gelijk of ongelijk had. Ik accepteer de straf van de club en ik aanvaard die. We blijven een familie, ook al zijn er soms meningsverschillen, maar we moeten onze doelen altijd boven alles stellen. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de groep en ik wil ook mijn excuses aanbieden aan alle Madridistas.

' Eerder werd bekend dat Real Madrid de twee spelers een boete van vijfhonderdduizend euro heeft gegeven. Tchouaméni geeft aan deze te accepteren en wil ook alvast vooruitkijken naar het treffen met FC Barcelona. Wint Barça El Clásico, dan zijn zij kampioen.

'Nu is het tijd om vooruit te kijken en ligt onze volledige focus op El Clásico en op het verdere verloop van het seizoen, om de club terug te brengen naar de top, waar die thuishoort', besluit de Franse middenvelder. Naast de reactie van Tchouaméni is er ook veel discussie ontstaan over de aanpak van Ajax en de loyaliteit van trainers in het Nederlands voetbal.

Critici vinden dat het tijd is voor vernieuwing en dat het vasthouden aan bepaalde trainers niet langer acceptabel is. Ook de kwestie rondom de VS en Iran in het voetbal wordt besproken, waarbij sommigen vinden dat de VS niet zouden mogen meedoen aan hun eigen toernooi vanwege een gebrek aan vertrouwen. Verder wordt de transfer van Akpom bij Ajax besproken, waarbij velen vinden dat hij een nuttige speler was en niet minder dan Weghorst





