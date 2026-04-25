Atlético Madrid wint moeizaam van Athletic Bilbao

Atlético Madrid heeft een 3-2 overwinning behaald op Athletic Bilbao in een wedstrijd die niet overtuigde. Sørloth was met twee goals de man van de wedstrijd.

Atlético Madrid heeft een moeizame overwinning behaald op Athletic Bilbao in een thuiswedstrijd die allesbehalve sprankelend was. De uiteindelijke score van 3-2 geeft een beeld van een wedstrijd waarin beide teams kansen creëerden, maar Atlético uiteindelijk aan het langste eind trok, mede dankzij een sterk kwartier na rust en een late goal van Alexander Sørloth .

De wedstrijd, gespeeld in het Riyadh Air Metropolitano Stadium, begon met een trage en weinig inspirerende eerste helft. Atlético Madrid, onder leiding van Diego Simeone, had moeite om kansen te creëren. De sporadische pogingen, zoals de kopkans van Alexander Sørloth, waren niet overtuigend. Aan de andere kant van het veld was Athletic Bilbao eveneens niet in staat om het doel van Jan Oblak ernstig te bedreigen.

Toch wisten de bezoekers, tegen de verhouding in, de leiding te nemen. Uit een goed uitgevoerde corner kopte Aitor Paredes de bal onberispelijk binnen, waardoor Oblak kansloos stond: 0-1. Deze vroege voorsprong gaf Athletic Bilbao een zekere mate van vertrouwen, maar het was Atlético Madrid dat na de rust een stuk scherper aan de wedstrijd begon. De tweede helft begon met een duidelijke verandering in het spel van Atlético.

Binnen enkele minuten na de hervatting wist de thuisploeg de gelijkmaker te produceren. Antoine Griezmann, met een beetje geluk – de bal kwam via de hak van een verdediger voor zijn voeten – schoof de bal beheerst onder de keeper door: 1-1. Deze goal gaf Atlético de broodnodige impuls en het team leek getransformeerd. Simeone’s ploeg speelde met meer energie en vastberadenheid, en de beloning kwam snel.

Na een fraaie combinatie in het strafschopgebied wist Alexander Sørloth de 2-1 binnen te prikken. De sfeer in het stadion veranderde merkbaar, met het publiek dat achter hun team ging staan. De tweede helft kende een wisselend spelbeeld, met kansen voor beide teams. Gorka Guruzeta was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging rakelings langs de paal.

Sørloth had op zijn beurt mogelijkheden om zijn tweede goal van de wedstrijd te maken, maar een poging werd afgekeurd wegens hands. Athletic Bilbao probeerde de druk op te voeren en de gelijkmaker te forceren, maar de verdediging van Atlético stond pal. Verdedigers blokkeerden schoten en doelpogingen vlogen over het doel van Oblak. In de absolute slotfase, toen de wedstrijd leek te kantelen in het voordeel van Atlético, besliste Alexander Sørloth de wedstrijd met een prachtige goal.

Diep gestuurd, schoot hij de bal hard met zijn linker tegen de touwen: 3-1. Het leek de genadeslag voor Athletic Bilbao, maar de bezoekers gaven niet op. In de laatste minuut van de wedstrijd wist Gorka Guruzeta alsnog te scoren. Hij kopte een goede voorzet fraai achter Oblak, maar zijn treffer kwam te laat om nog iets te veranderen aan de uitkomst van de wedstrijd.

De eindstand was daarmee 3-2. Deze overwinning is een welkome boost voor Atlético Madrid, dat zich nu kan focussen op de belangrijke Champions League wedstrijd tegen Arsenal komende woensdag. De wedstrijd tegen Athletic Bilbao was een goede generale repetitie, maar er is nog ruimte voor verbetering. Simeone zal ongetwijfeld de punten van kritiek bespreken met zijn team en werken aan een nog betere prestatie in de Champions League.

De overwinning toont echter de veerkracht en de winnende mentaliteit van Atlético Madrid, kwaliteiten die van cruciaal belang zullen zijn in de strijd om Europese glorie. De supporters kunnen uitkijken naar een spannende wedstrijd tegen Arsenal, waarin Atlético Madrid zal proberen om een goede uitgangspositie te creëren voor de returnwedstrijd





Atlético Madrid Athletic Bilbao La Liga Voetbal Sørloth

