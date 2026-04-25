Atlético Madrid verslaat Athletic Bilbao en focust op Champions League duel met Arsenal

Atlético Madrid heeft Athletic Bilbao verslagen en kan zich nu volledig concentreren op de aankomende Champions League wedstrijd tegen Arsenal. Griezmann en Sørloth waren de hoofdrolspelers in de overwinning.

Het verhaal van Atlético Madrid is inmiddels een bekend scenario in de Spaanse voetbalwereld. De club heeft zich stevig gevestigd in de top vier van La Liga , wat betekent dat de kwalificatie voor de Champions League al zo goed als zeker is.

Dit geeft trainer Diego Simeone de luxe om zich volledig te kunnen concentreren op het veroveren van prijzen in andere competities, zonder de constante druk van het behalen van een Champions League-ticket. De recente bekerfinale, afgelopen weekend, illustreerde deze focus perfect. Simeone koos voor een aanvalsformatie met Antoine Griezmann en Alexander Sørloth als spitsenduo, een beslissing die achteraf gezien zeer succesvol bleek. De dynamiek en het samenspel tussen deze twee aanvallers waren cruciaal voor de overwinning.

Griezmann, de ervaren en veelzijdige speler die aan het einde van het seizoen afscheid zal nemen van Atlético Madrid als een ware clublegende, was de man die de ploeg op gelijke hoogte bracht. Na een achterstand in de eerste helft, veroorzaakt door een doelpunt van Aitor Paredes, wist Griezmann kort na rust de spanning terug te brengen. Zijn goal, een prachtige kopbal, toonde zijn uitzonderlijke positiegevoel en afwerkingskwaliteit.

De voorzet werd subtiel van richting veranderd, waardoor Griezmann op de juiste plek stond om met zijn linkervoet raak te schieten. Dit was alweer zijn 212e doelpunt voor de elfvoudig kampioen van Spanje, een indrukwekkend aantal dat zijn status als clubicoon verder bevestigt. Sørloth, die eerder al furore maakte bij FC Groningen, was vervolgens de architect van de voorsprong.

Hij werd perfect bediend tijdens een snelle tegenaanval door Álex Baena en toonde een opmerkelijke kalmte en precisie bij het afronden: 2-1. Zijn prestatie tegen Athletic Bilbao bevestigt zijn groeiende waarde voor Atlético Madrid. In de extra tijd besliste Sørloth de wedstrijd definitief, na een prachtige steekpass van Nahuel Molina. Zijn tweede doelpunt van de avond bracht de score op 3-1 en zorgde voor een bevrijdend gevoel bij de supporters.

Hoewel Gorka Guruzeta in de blessuretijd nog wel de eindstand op 3-2 bepaalde, was de overwinning van Atlético Madrid al veiliggesteld. De overwinning in de bekerfinale heeft de moraal van de ploeg een enorme boost gegeven, en de focus ligt nu volledig op de aankomende dubbele confrontatie met Arsenal in de Champions League. Woensdag staat de eerste wedstrijd op het programma in het Wanda Metropolitano, het thuisstadion van Atlético Madrid.

Een week later volgt de return in het Emirates Stadium in Londen. Simeone en zijn team zullen zich optimaal voorbereiden op deze cruciale wedstrijden, in de hoop dat ze hun goede vorm kunnen vasthouden en een plek in de volgende ronde van de Champions League kunnen bemachtigen. De combinatie van Griezmanns ervaring en Sørloths doelgerichtheid, samen met de solide verdediging en het tactisch inzicht van Simeone, maakt Atlético Madrid tot een geduchte tegenstander voor Arsenal.

De fans zijn vol verwachting en hopen op een succesvolle campagne in de Champions League, die de glorierijke geschiedenis van de club verder kan verrijken. De prestaties van Sørloth, die dit seizoen al twaalf competitiedoelpunten heeft gemaakt, zijn een belangrijke factor in de ambities van Atlético Madrid. De club kan nu met vertrouwen toeleven naar de duels met Arsenal, wetende dat ze over de kwaliteiten beschikken om te strijden voor een plek in de halve finale





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atlético Madrid Athletic Bilbao Champions League Arsenal Griezmann Sørloth Simeone La Liga Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

