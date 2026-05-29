Atlético Madrid reageert cynisch op bod van FC Barcelona voor Julian Alvarez

Atlético Madrid heeft op een opmerkelijke manier gereageerd op het vermeende bod van FC Barcelona van honderd miljoen euro op Julian Alvarez . Met een serie opmerkelijke berichten die de club op sociale media plaatst, lijkt de club duidelijk te maken niet onder de indruk te zijn van het bod.

De speler zou naar verluidt hebben gevraagd om een vertrek, maar de sociale mediakanalen van de club uit Madrid lijken zich hier niet bij neer te leggen. Eerder maakte de club al duidelijk dat Alvarez een belangrijke rol speelt in het elftal en dat de club hem graag zou houden. Op X plaatste de club meerdere cynische berichten over Barcelona-spelers Lamine Yamal, Pedri en Raphinha.

'Here we go. Wij hebben een fax naar FC Barcelona gestuurd met een aanbieding voor Lamine Yamal. Het bod bestaat uit vier tickets voor een Bad Bunny-concert, een jaarlijks abonnement voor ABC (een Spaanse krant, red. ) en een zakje met zonnebloemzaadjes', schrijft de club.

Ook over Pedri en Raphinha werden vergelijkbare berichten geschreven.

'Een onmogelijk aanbod om af te wijzen', sneert de club op X. Duidelijk lijkt dat de club niet akkoord gaat met het huidige bod op Alvarez. Op sociale media is er veel te doen om de berichten van Atlético. De club gebruikt de situatie om te laten weten dat ze niet te koop zijn en dat ze hun spelers willen behouden





