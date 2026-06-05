Astronauten voorbereiden zich op evacuatie van ISS

Astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben van NASA de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie vanwege een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ISS. De bemanning bestaat uit de Amerikanen Jessica Meir en Jack Hathaway, de Rus Andrej Fedjajev en de Française Sophie Adenot. De kosmonauten zijn bezig om de reparatie uit te voeren, maar het is nog onduidelijk of deze zal slagen. Als het luchtlek niet wordt hersteld, zal de bemanning mogelijk noodgedwongen moeten evacueren naar de Aarde.

Astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben van ruimtevaartorganisatie NASA de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Aanleiding is volgens NASA een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtestation.

De bemanning bestaat uit de Amerikanen Jessica Meir en Jack Hathaway, de Rus Andrej Fedjajev en de Française Sophie Adenot. Dekregen vanochtend vroeg lokale tijd te horen dat ze hun ruimtepakken moesten aantrekken en de ruimtecapsule moesten opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Het is een voorzorgsmaatregel zodat de bemanning snel kan evacueren als het luchtlek erger wordt. De kosmonaut is het luchtlek aan het opsporen en repareren.

Een luchtlek is een opening of scheur waardoor lucht ontsnapt uit een afgesloten ruimte. Luchtlekken in het ruimtestation waren de afgelopen maanden relatief klein, maar vanaf maandag nam het formaat van dit luchtlek snel toe, zegt een anonieme NASA-functionaris tegenpersbureau Reuters. In het verleden waren er al enkele lekkages en scheuren in het ISS, maar deze waren snel hersteld. Na nieuwe lekkages heeft het Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos besloten om uitgebreidere reparatie uit te voeren.

De kosmonaut is nu bezig om de reparatie uit te voeren, maar het is nog onduidelijk of deze zal slagen. Als het luchtlek niet wordt hersteld, zal de bemanning mogelijk noodgedwongen moeten evacueren naar de Aarde. Dit zou een ernstige gebeurtenis zijn voor het ruimtestation en de ruimtevaartindustrie als geheel. De kosmonauten zijn nu bezig om de situatie te analyseren en te bepalen wat de beste optie is.

De NASA en Roskosmos zijn in nauw contact met elkaar om de situatie te bespreken en te bepalen wat de volgende stappen zullen zijn. De bemanning is nu in staat om zich voor te bereiden op een evacuatie, maar het is nog onduidelijk of dit nodig zal zijn. De situatie is nu kritiek en de kosmonauten zijn bezig om de situatie te analyseren en te bepalen wat de beste optie is





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