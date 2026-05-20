Aston Villa wint Europa League na 44 jaar

Aston Villa heeft na 44 jaar weer een Europese hoofdprijs in de wacht gesleept. De Engelse club was in de finale van de Europa League in Istanbul veel te sterk voor Freiburg : 3-0.

Het verschil werd kort voor rust gemaakt, door een prachtige volley van Youri Tielemans en een krul in de kruising van Emiliano Buendía. Na de 3-0 van Morgan Rogers barstte het feest los in de Engelse hoek van het stadion in Istanbul, in de straten van Birmingham en in de skybox van de Britse kroonprins William, groot fan van Villa. Voor Villa was succes al zo lang geleden. Coach Unai Emery wist precies hoe de hazen lopen.

De 54-jarige Bask won de Europa League al voor de vijfde keer. Eerder won hij de trofee driemaal met Sevilla (2014-2016) en in 2021 met Villarreal. Voor de eindstrijd in Istanbul werd afgetrapt, werden bij Villa alle herinneringen nog eens opgehaald aan het enige eerdere Europese succes van de club. In 1982 won het in Rotterdam de Europa Cup I, de huidige Champions League, door Bayern München te verslaan.

Toen was er bij Villa een heldenrol voor reservekeeper Nigel Spink, die nooit speelde maar bij de finale al vroeg moest invallen en Bayern van scoren hield. Nog altijd is Spink een icoon van de club. Even leek de geschiedenis zich te herhalen, toen Emiliano Martínez zijn warming-up staakte en met pijn in de hand naar binnen snelde. Een nieuw heldenrol voor de tweede doelman was niet nodig.

Martínez startte, en dus keek de Nederlandse routinier Marco Bizot toe vanaf de bank. Daar zat de oud-keeper van onder meer FC Groningen en AZ met landgenoot Ian Maatsen. Zij zagen hun ploeg aanvallend starten tegen Freiburg, dat nog nooit een Europese finale had bereikt en vrij onverschrokken begon. Bij de eerste kansen stuitte Villa nog op de talentvolle Duitse doelman Noah Atubolu.

Maar de dappere Duitse club bleek simpelweg een maatje te klein voor Villa. De club uit Birmingham is een subtopper in de Premier League, deed vorig jaar ervaring op in de Champions League en was al veel grotere ploegen de baas. Na de fraaie uithaal van Tielemans, vier minuten voor de pauze, brokkelde het verzet af. Via Buendía en Rogers werd een veilige marge bereikt.

Met Maatsen als invaller controleerde Villa de slotfase. Vanaf de zijlijn zag Emery dat het goed was. Na negentig minuten wijzen, sturen en schreeuwen heeft de tacticus voor de vijfde keer prijs in 'zijn' Europa League





